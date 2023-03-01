Более 1,5 млрд рублей выделят хозяйствам в Алтайском крае

Уже в марте алтайские производители сельхозтоваров получат свыше 1,5 млрд рублей от государства, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Об этом губернатор Виктор Томенко заявил 28 февраля на слете лучших животноводов Алтайского края.

Глава региона также отметил, что свыше 1 млрд получат предприятия, которые работают в сфере животноводства.

На данный момент правительство края работает над тем, чтобы меры поддержки как можно быстрее дошли до производителей.

В марте 2022 года организациям аграрного сектора перечислили более 700 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

Ранее экс-министр Александр Чеботаев назвал идеальную формулу господдержки АПК.