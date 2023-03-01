1 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Более 1,5 млрд рублей выделят хозяйствам в Алтайском крае

Уже в марте алтайские производители сельхозтоваров получат свыше 1,5 млрд рублей от государства, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Поле. Пшеница.
Поле. Пшеница.
Фото Ольги Аникеевой

Об этом губернатор Виктор Томенко заявил 28 февраля на слете лучших животноводов Алтайского края.

Глава региона также отметил, что свыше 1 млрд получат предприятия, которые работают в сфере животноводства.

На данный момент правительство края работает над тем, чтобы меры поддержки как можно быстрее дошли до производителей.

В марте 2022 года организациям аграрного сектора перечислили более 700 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

Ранее экс-министр Александр Чеботаев назвал идеальную формулу господдержки АПК.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость