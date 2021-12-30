Более 8 тыс. человек с ковидом умерли на Алтае за время пандемии

За сутки умерли 24 жителя края, зараженные коронавирусом. В итоге количество умерших превысило 8 тысяч — 8 005 человек с ковидом (сутками ранее — 7 981).
Всего в крае инфицированных — 118 969 (в том числе 10 499 детей). Выздоровели — 99 353 пациента, из них за прошедшие сутки — 883.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 982 человека.
«Кроме этого, 187 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 22 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 201 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.
«Развернуто 3180 коек, к кислороду имеют подключение 2904, с ИВЛ — 356. Резервных коек — 1011», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных — 451, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 189.
За весь период наблюдений скончались 8 005 человек с ковидом: из них 24 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 6 554 человека (по иным причинам — 1 451).
По данным на 30 декабря: прививается 1 157 114 человек (получили первую вакцину — 63 043, полностью вакцинированы — 1 036 854), повторно вакцинировались — 57 217.
Ранее барнаульский невролог рассказала altapress.ru, куда девается память после ковида.
Новые случаи
Барнаул — 130, Бийск — 42, Рубцовск — 41, Заринск — 24, Новоалтайск — 15, Кулундинский район — 13, Змеиногорский, Немецкий национальный, Шипуновский районы — по 12, Павловский район — 11, Бийский, Смоленский, Топчихинский районы — по 10, Алейск, Благовещенский, Ребрихинский, Целинный районы — по 9, Камень-на-Оби — 8, Ельцовский район — 5, Алтайский район — 4, Первомайский, Третьяковский районы — по 3, Волчихинский, Завьяловский, Заринский, Зональный, Локтевский, Петропавловский, Тальменский, Хабарский районы — по 2, Белокуриха, Каменский, Тогульский, Троицкий, Усть-Пристаньский районы — по 1.