28 мая
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Жизнь

Более тонны гумпомощи детям Донбасса собрали в Барнауле

Вузы, школы и байкеры «Ночные волки» собрали более тонны гуманитарного груза детям ДНР и ЛНР. Пункт сбора организовал АлтГПУ, сообщает пресс-служба минобра Алтайского края.

Гуманитарный груз на Донбасс.
Гуманитарный груз на Донбасс.
educaltai.ru

Акцию поддержали сотрудники и студенты Финансового университета, Барнаульского юридического института, Алтайского филиала РАНХиГС, участники клуба байкеров «Ночные волки», учителя и школьники гимназии № 27.

В коробках и пакетах — сладости для детей, канцелярские принадлежности, игрушки и книги.

В итоге собрали 1010 кг гуманитарной помощи.

«Вся она была передана в Алтайское краевое отделение „Российского детского фонда“, который отправил его в один из пунктов сбора гуманитарной помощи в город Ростов-на-Дону. Груз доставлен детям Донбасса и Луганска», — уточнили в министерстве образования.

А 6 мая очередная фура с посылками для алтайских военнослужащих отправилась на границу с Украиной.

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