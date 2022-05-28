Более тонны гумпомощи детям Донбасса собрали в Барнауле

Акцию поддержали сотрудники и студенты Финансового университета, Барнаульского юридического института, Алтайского филиала РАНХиГС, участники клуба байкеров «Ночные волки», учителя и школьники гимназии № 27.
В коробках и пакетах — сладости для детей, канцелярские принадлежности, игрушки и книги.
В итоге собрали 1010 кг гуманитарной помощи.
«Вся она была передана в Алтайское краевое отделение „Российского детского фонда“, который отправил его в один из пунктов сбора гуманитарной помощи в город Ростов-на-Дону. Груз доставлен детям Донбасса и Луганска», — уточнили в министерстве образования.
А 6 мая очередная фура с посылками для алтайских военнослужащих отправилась на границу с Украиной.