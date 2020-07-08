Более 100 заявок поступило для участия в акции на региональных железнодорожных вокзалах Алтая, посвященной Дню семьи, любви и верности

8 июля, в День семьи, любви и верности, жители и гости Алтайского края смогли признаться в любви или напомнить любимым о своих чувствах на железнодорожных вокзалах в Барнауле, Бийске, Кулунде, Алейске, Славгороде, Камне-на-Оби, Заринске, Рубцовске, Новоалтайске и Тальменке.

Всего для участия в акции поступило 107 заявок, которые в течение дня в разное время зачитали дикторы на вокзалах. Отметим, что возможностью поздравить своих родных и близких, проживающих в Алтайском крае, воспользовались даже жители Екатеринбурга и Ноябрьска.

К примеру, в Заринске дочь организовала поздравление для родителей, которые сегодня отмечают день свадьбы. В Барнауле один из участников акции сделал романтический сюрприз своей девушке. После того, как диктор на вокзале прочитала его признание, он подарил девушке букет цветов.

Учитывая популярность акции, алтайские железнодорожники планируют провести ее и в следующем году.

Справка

День семьи, любви и верности — российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.