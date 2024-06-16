Больная раком Кейт Миддлтон показалась на публике впервые с 2023 года и поразила подданных

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон 15 июня появилась на публике вместе с семьей во время празднования Дня рождения короля

Trooping the Color — парад в честь дня рождения монарха. Однако Карл III родился в ноябре. Дело в том, что его предок Георг II не хотел праздновать свой день рождения в дождливый и холодный ноябрь, поэтому распорядился отмечать его каждую вторую субботу июня. Это стало традицией.

Помимо Карла III на праздновании присутствовали королева, принц Уильям и его дети. И, конечно же, Кейт Миддлтон, жена Уильяма. Хотя британцы до последнего не верили, что больная раком принцесса появится на публике. И были поражены тем, что увидели улыбающуюся Кейт.

Кажется, отсутствия на церемонии принца Гарри и Меган Маркл почти никто не заметил.

Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская не появится на публике до конца 2024 года. Но теперь Кейт Миддлтон сообщила, что чувствует себя гораздо лучше.

Последний раз Кейт выходила в свет в декабре 2023 года.

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