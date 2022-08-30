Большая, зубастая, совсем не опасная. Интересные факты о китовых акулах

Международный день китовой акулы отмечаютв мире 30 августа, чтобы привлечь внимание к вымирающему виду. Интересные факты о крупнейшем животном — в подборке altapress.ru.

1. Китовая акула — крупнейшая из ныне существующих видов акул. Она также одно из самых больших позвоночных животных, не являющееся млекопитающим. Эта акула может достигать от 12−20 метров в длину и весить до 20 тонн.

2. Несмотря на свой размер и грозное звание акулы, эта рыба совсем не опасна для человека. Она медлительна и питается преимущественно планктоном. Изредка балует себя мелкой стайной рыбой — анчоусами, сардинами, мелкими скумбриями и тунцами.

Китовая акула «Зооляндия» ( zoolandy.ru) Китовые акулы Okinawa Churaumi Aquarium on the English Wikipedia Китовая акула Walhai , Indischer Ozean , Malediven Китовая акула Простая фауна.ru

3. Впервые этот вид охарактеризовал английский натуралист Эндрю Смит.

Чучело первой научно описанной китовой акулы отправили в Париж, где оно стоит до сих пор.

4. За китовыми акулами наблюдают несколько веков, но они все еще мало изучены. Почти не известно точное их количество, происхождение и то, как они размножаются. Это связано с их малочисленностью и огромными размерами, которые мешают наиболее точно их исследовать.

Китовая акула «Зооляндия» ( zoolandy.ru) Китовая акула «Зооляндия» ( zoolandy.ru) Китовая акула «Зооляндия» ( zoolandy.ru) Китовая акула Простая фауна.ru

5. Китовые акулы могут похвастаться небывалым количеством зубов — от 3 до 15 тыс.

У особи, имеющей в пасти 3 тыс. зубов, на каждой челюсти около 300 рядов.