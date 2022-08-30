30 августа
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Жизнь

Большая, зубастая, совсем не опасная. Интересные факты о китовых акулах

Международный день китовой акулы отмечаютв мире 30 августа, чтобы привлечь внимание к вымирающему виду. Интересные факты о крупнейшем животном — в подборке altapress.ru.

Китовая акула
Китовая акула
"Зооляндия" (zoolandy.ru)

1. Китовая акула — крупнейшая из ныне существующих видов акул. Она также одно из самых больших позвоночных животных, не являющееся млекопитающим. Эта акула может достигать от 12−20 метров в длину и весить до 20 тонн.

2. Несмотря на свой размер и грозное звание акулы, эта рыба совсем не опасна для человека. Она медлительна и питается преимущественно планктоном. Изредка балует себя мелкой стайной рыбой — анчоусами, сардинами, мелкими скумбриями и тунцами.

Китовая акула
Китовая акула
«Зооляндия» (zoolandy.ru)
Китовые акулы
Китовые акулы
Okinawa Churaumi Aquarium on the English Wikipedia
Китовая акула
Китовая акула
Walhai, Indischer Ozean, Malediven
Китовая акула
Китовая акула
Простая фауна.ru

3. Впервые этот вид охарактеризовал английский натуралист Эндрю Смит.
Чучело первой научно описанной китовой акулы отправили в Париж, где оно стоит до сих пор.

4. За китовыми акулами наблюдают несколько веков, но они все еще мало изучены. Почти не известно точное их количество, происхождение и то, как они размножаются. Это связано с их малочисленностью и огромными размерами, которые мешают наиболее точно их исследовать.

Китовая акула
Китовая акула
«Зооляндия» (zoolandy.ru)
Китовая акула
Китовая акула
«Зооляндия» (zoolandy.ru)
Китовая акула
Китовая акула
«Зооляндия» (zoolandy.ru)
Китовая акула
Китовая акула
Простая фауна.ru

5. Китовые акулы могут похвастаться небывалым количеством зубов — от 3 до 15 тыс.
У особи, имеющей в пасти 3 тыс. зубов, на каждой челюсти около 300 рядов.

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