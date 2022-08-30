Большая, зубастая, совсем не опасная. Интересные факты о китовых акулах

1. Китовая акула — крупнейшая из ныне существующих видов акул. Она также одно из самых больших позвоночных животных, не являющееся млекопитающим. Эта акула может достигать от 12−20 метров в длину и весить до 20 тонн.
2. Несмотря на свой размер и грозное звание акулы, эта рыба совсем не опасна для человека. Она медлительна и питается преимущественно планктоном. Изредка балует себя мелкой стайной рыбой — анчоусами, сардинами, мелкими скумбриями и тунцами.
3. Впервые этот вид охарактеризовал английский натуралист Эндрю Смит.
Чучело первой научно описанной китовой акулы отправили в Париж, где оно стоит до сих пор.
4. За китовыми акулами наблюдают несколько веков, но они все еще мало изучены. Почти не известно точное их количество, происхождение и то, как они размножаются. Это связано с их малочисленностью и огромными размерами, которые мешают наиболее точно их исследовать.
5. Китовые акулы могут похвастаться небывалым количеством зубов — от 3 до 15 тыс.
У особи, имеющей в пасти 3 тыс. зубов, на каждой челюсти около 300 рядов.