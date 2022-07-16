Как себя вести при встрече с дикими животным в походе, рассказал эксперт

Эксперт по выживанию Эд Халилов рассказал, что делать при встрече с диким животным в лесу, пишет Газета.Ru.

Перед тем, как разбивать палаточный лагерь, необходимо убедиться в отсутствии следов жизнедеятельности диких животных — нужно внимательно осмотреть место будущего отдыха.

Если животное вышло из леса и ведет себя агрессивно, то ни в коем случае нельзя убегать от него или пугать.

«Никогда не поворачивайтесь к дикому животному спиной. Лучше стоять фронтально к нему и пятиться спиной в сторону лагеря, где вы остановились. Не бегите, у хищника включается инстинкт догнать дичь», — предупредил эксперт.

Если в палаточном лагере отдыхают дети, важно не оставлять их без присмотра и строго запретить гладить подошедших собак, ежиков или лисиц, подкармливать их.

Встреча с этими животными может грозить заражением бешенством и другими опасными заболеваниями.

«Внимательно следите за тем, чем играют дети, часто они могут схватить ветку или камень, а под ним окажется змея, готовая к нападению», — посоветовал Халилов.

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