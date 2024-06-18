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Жизнь

Больше кабинетов, педиатров и мест. В детском отделении 14-ой поликлиники начался масштабный ремонт

В детском отделении консультативно-диагностической поликлиники №14 начался масштабный ремонт. Главный врач поликлиники Дмитрий Денисов сообщил, что увеличится количество кабинетов, врачей и мест для детей.

Детское отделение городской поликлиники №14.
Детское отделение городской поликлиники №14.
Анна Зайкова

Что отремонтируют в первую очередь

Капитальный ремонт в отделении на Взлетной, 6 стал возможен после открытия корпуса поликлиники №14 на Лазурной, 46. Благодаря этому, большая часть специалистов переехала в новое здание, освободив площади детской поликлиники. С 5 февраля ее покинули административный персонал и женская консультация.

По словам Дмитрия Денисова, в ближайшие пару месяцев собираются отремонтировать первый этаж отделения. Прежде всего увеличат площади фильтр-бокса, который сейчас умещается в двух кабинетах.

«Учитывая количество прикрепленного детского населения – более 30 тыс. человек – этого недостаточно, — отмечает главный врач. — В период подъема заболеваемости людям приходилось ожидать своей очереди на улице. Места попросту всем не хватало. После ремонта фильтр-бокс будет увеличен до четырех кабинетов, а зона ожидания в нем станет больше в три раза».

Детское отделение городской поликлиники №14.
Детское отделение городской поликлиники №14.
Анна Зайкова, altapress.ru

Изменения коснутся и инфекционного бокса. К нему сделают отдельный вход, чтобы исключить пересечение потоков пациентов и предотвратить распространение заражения.

А на месте бывшей клинико-диагностической лаборатории, которая переехала в новый корпус, разместят кабинеты забора биоматериала, выдачи справок и дежурного педиатра. Предварительно освободившееся площади также отремонтируют

По словам Дмитрия Денисова, все работы на первом этаже планируют завершить уже к середине осени — чтобы успеть до начала вспышки ОРВИ. Затем ремонт продолжат уже на других этажах здания.

Детское отделение городской поликлиники №14.
Детское отделение городской поликлиники №14.
Анна Зайкова

Как изменится детская поликлиника после ремонта

Второй этаж решено полностью отдать под педиатрическую службу. Главный врач обусловил это тем, что в скором времени к ним в штат придут сразу десять новых педиатров.

«Это потребует и увеличения количества кабинетов для них. После проведения работ добавятся пять кабинетов на десять рабочих мест», — заявил Дмитрий Денисов.



На третьем этаже расположится узкая служба. Список кабинетов обширный: три кабинета неврологов, два — оториноларингологов, два — офтальмологов, два — хирургов (на втором этаже), а также кабинеты эндокринолога и стоматолога. «Мы ждем у себя и нескольких узких специалистов, завершающих обучение», — подчеркнул главврач.

Детское отделение городской поликлиники №14.
Детское отделение городской поликлиники №14.
Анна Зайкова

Также из новинок — появится кабинет здорового ребенка с комнатой для кормления. А на месте бывшей женской консультации откроется полноценное отделение функциональной диагностики на четыре кабинета.

«Таким образом, пребывание в детской поликлинике должно стать более комфортным и для пациентов, и для медиков», — рассказал Денисов.

Ранее в поликлинике №14 открылось отделение реабилитации для пациентов, перенесших травмы, операции и инфаркт. Пациентов оно начало принимать в июне этого года и уже стало известно новейшим оборудованием и добрейшим персоналом. Хотя изначально в планы медучреждения не входило и появилось спонтанно. Подробнее об этом — в нашем материале.

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