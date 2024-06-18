Больше кабинетов, педиатров и мест. В детском отделении 14-ой поликлиники начался масштабный ремонт

Что отремонтируют в первую очередь
Капитальный ремонт в отделении на Взлетной, 6 стал возможен после открытия корпуса поликлиники №14 на Лазурной, 46. Благодаря этому, большая часть специалистов переехала в новое здание, освободив площади детской поликлиники. С 5 февраля ее покинули административный персонал и женская консультация.
По словам Дмитрия Денисова, в ближайшие пару месяцев собираются отремонтировать первый этаж отделения. Прежде всего увеличат площади фильтр-бокса, который сейчас умещается в двух кабинетах.
«Учитывая количество прикрепленного детского населения – более 30 тыс. человек – этого недостаточно, — отмечает главный врач. — В период подъема заболеваемости людям приходилось ожидать своей очереди на улице. Места попросту всем не хватало. После ремонта фильтр-бокс будет увеличен до четырех кабинетов, а зона ожидания в нем станет больше в три раза».
Изменения коснутся и инфекционного бокса. К нему сделают отдельный вход, чтобы исключить пересечение потоков пациентов и предотвратить распространение заражения.
А на месте бывшей клинико-диагностической лаборатории, которая переехала в новый корпус, разместят кабинеты забора биоматериала, выдачи справок и дежурного педиатра. Предварительно освободившееся площади также отремонтируют
По словам Дмитрия Денисова, все работы на первом этаже планируют завершить уже к середине осени — чтобы успеть до начала вспышки ОРВИ. Затем ремонт продолжат уже на других этажах здания.
Как изменится детская поликлиника после ремонта
Второй этаж решено полностью отдать под педиатрическую службу. Главный врач обусловил это тем, что в скором времени к ним в штат придут сразу десять новых педиатров.
«Это потребует и увеличения количества кабинетов для них. После проведения работ добавятся пять кабинетов на десять рабочих мест», — заявил Дмитрий Денисов.
На третьем этаже расположится узкая служба. Список кабинетов обширный: три кабинета неврологов, два — оториноларингологов, два — офтальмологов, два — хирургов (на втором этаже), а также кабинеты эндокринолога и стоматолога. «Мы ждем у себя и нескольких узких специалистов, завершающих обучение», — подчеркнул главврач.Детское отделение городской поликлиники №14.Анна Зайкова
Также из новинок — появится кабинет здорового ребенка с комнатой для кормления. А на месте бывшей женской консультации откроется полноценное отделение функциональной диагностики на четыре кабинета.
«Таким образом, пребывание в детской поликлинике должно стать более комфортным и для пациентов, и для медиков», — рассказал Денисов.
Ранее в поликлинике №14 открылось отделение реабилитации для пациентов, перенесших травмы, операции и инфаркт. Пациентов оно начало принимать в июне этого года и уже стало известно новейшим оборудованием и добрейшим персоналом. Хотя изначально в планы медучреждения не входило и появилось спонтанно. Подробнее об этом — в нашем материале.
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