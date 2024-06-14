"Люди всегда найдут, где упасть". Новое отделение "суперполиклиники" будет реабилитировать барнаульцев после травм

Январский гололед никого не пощадил, и немало людей получили травмы во время падений. Восстановиться после них помогает новое отделение реабилитации в консультативно-диагностической поликлинике №14. Пациентов оно начало принимать в июне этого года и уже стало известно новейшим оборудованием и добрейшим персоналом – об этом журналисту altapress.ru сообщили сами пациенты.

Создание с нуля

Изначально отделение реабилитации в планы новой 14-й поликлиники не входило. Оно появилось практически спонтанно, прямо на строительной площадке поликлиники, вспоминает главный врач Дмитрий Денисов.

“Поручение открыть медицинскую реабилитацию возникло во время визита Михаила Мурашко к нам в сентябре 2021 года, – рассказывает Денисов. – Учитывая то, что у нас не было опыта работы в этом направлении, понадобилось несколько лет для создания отделения на базе учреждения”.

Отделение создавали с нуля, руководство опиралось на опыт коллег из коммерческих клиник и санаториев, которые давно развивают реабилитацию пациентов. По схожему принципу набирали штат специалистов. По словам главного врача, большинство сотрудников пришли из частной медицины и хорошо знакомы с восстановительными методиками.

Сейчас отделение реабилитации занимает половину пятого этажа нового здания поликлиники №14. Оно помогает пациентам восстановиться после травм, перенесенных инсультов и инфарктов, а также участникам специальной военной операции.

“Слышала, как хрустнуло”

На момент написания статьи реабилитацию в новом отделении проходят первые 40 пациентов. Большая часть из них – "жертвы" январского гололеда. Напоминаем, что этой зимой гололед стал особенно острой проблемой, отмечал глава города Вячеслав Франк.

Среди пострадавших и Любовь Телищенко. В начале года она неудачно поскользнулась и сломала лучезапястный сустав – одна из самых частых травм в зимний период. "Я даже слышала, как у меня тогда хрустнуло", – вспоминает пациентка.

С тех пор кисть руки женщины больше не двигалась, как прежде. Любовь Вячеславовна даже не могла полноценно сжать пальцы в кулак. Чтобы вернуть руке былую подвижность, женщину включили в первый набор на реабилитацию в новом отделении 14-ой поликлиники.

"Несмотря на то, что с момента перелома прошло около полугода, реабилитация мне потребовалась именно сейчас, – рассказывает Любовь Телищенко. – Ведь сначала я ходила в гипсе, затем ждала, когда сойдет отек с руки. К тому же поврежденная кисть очень сильно болела. В таком случае руке нельзя давать нагрузку, об этом врачи меня сразу предупредили".

Новое отделение реабилитации в поликлинике №14 Altapress.ru

Пациентов по осени считают

Реабилитация в новом отделении длится 10 дней. Получить направление на нее могут только пациенты, прикрепленные к 14-й поликлинике. Первый набор стартовал в июне этого года. По словам заведующей отделением Инны Дьячковой, второй наплыв ждут в начале осени.

“Сейчас идут те, кто “нападал” зимой, во время гололеда. А осенью будем помогать пациентам, которые “нападали” летом во время активного отдыха. Люди всегда найдут, где упасть”, - шутит она.

Каждому пациенту составляют индивидуальный план лечения, в зависимости от полученной травмы или заболевания. В числе восстановительных процедур “терапии” на любой вкус: магнитотерапия, лазеротерапия, УЗ-терапия, КВЧ-терапия, а также электростимуляция, пневмокомпрессия конечностей и дарсонвализация.

Новое отделение реабилитации в поликлинике №14 Altapress.ru

Дополнительно пациентам назначают традиционную лечебную физкультуру, занятия на стабилоплатформе и массаж. Из новинок – комната психологической разгрузки, которую обустроили пару недель назад.

“Много пациентов проходят механотерапию: тренажеры позволяют им разрабатывать суставы. А занятия на стабилоплатформе помогают тем, у кого есть нарушения мозгового кровообращения или были операции на позвоночнике”, - рассказывают в медучреждении.

Также в перечень процедур включили физиолечение, которое до открытия отделения существовало отдельно.

“Реабилитация в поликлинике переросла из отдельных процедур в комплексное лечение, – говорит Инна Дьячкова. – Раньше для ее прохождения мы направляли пациентов в другие медицинские учреждения и срок ожидания составлял до трех месяцев. Сейчас же он заметно сократился. Свое собственное отделение обеспечивает своевременность реабилитации”.

Новое отделение реабилитации в поликлинике №14 Altapress.ru

“Даже готова танцевать!”

На одной из процедур, пневмомассаже, мы пообщалась с двумя пациентками отделения.

Маргарита Рупель вспоминает, что в первый день в поликлинику ей помог добраться муж. Девушка перенесла операцию на колене после перелома и ей было сложно передвигаться самой. “Сейчас я сама бегаю по лестнице, прыгаю и даже готова танцевать!”

Ее соседка по процедуре, Нина Гефке, тоже восстанавливается после операции – у нее были проблемы с мениском.

“Польза определенно есть. Я уже наступаю на поврежденную ногу и даже сама хожу до поликлиники из дома, потому что живу недалеко”, – хвалится собеседница.

За хороший результат пациентки благодарят в первую очередь сотрудников отделения:

“Девочки очень добрые, отзывчивые, вежливые. Они не только помогут, но и спросят, как дела, приободрят словом, а в тяжелые моменты обнимут. В наше время такое отношение встречается крайне редко. Атмосфера от этого становится по домашнему уютной. Это дорогого стоит!”

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