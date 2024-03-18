Больше отдыхайте. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя может быть достаточно напряженной. Наводим порядок в отношениях. Не время, прежде всего, себе. Учимся приносить благо своей речью. Не поддаемся на уловки мошенников. Осторожнее с денежными операциями», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, будьте внимательны в отношениях в понедельник, вторник. Не начинайте разборки. Со среды вам будет проще ориентироваться в пространстве. Отношения даже помогут ускориться и набрать прежний темп.



Тельцы, энергии у вас поприбавилось. Партнер поможет направить ее в нужное русло. Прислушайтесь. В рабочем процессе вы можете стать супер-творческими и продуктивными. Главное, чтобы чрезмерные амбиции вас не унесли в другую сторону.



Близнецы, сосредоточьтесь на рабочем процессе. Вы очень способны и талантливы. Выполняйте свои обязанности и тогда сможете управлять. К вам будут прислушиваться. Но в начальники не лезьте. И с вышестоящими ведите себя достойно.



Раки, с 16:00 четверга и в пятницу будьте внимательны к своему самочувствию. Пейте больше воды, не рискуйте, не геройствуйте. Больше отдыхайте. Воздержитесь от больших физических нагрузок. Будьте внимательнее в отношениях с отцом.



Львы, берегите спину. Делайте гимнастику для позвоночника. Серьезно отнеситесь к теме отношений со второй половинкой. Исключите возможность расставания. С родственниками партнера поменьше болтайте. Следите за речью.



Девы, вы сами себе создаете проблемы в отношениях. Все не так, как вам видится. Спросите совета у тех, кому доверяете. Поинтересуйтесь, как выглядит ваша ситуация со стороны? Изучайте что-нибудь иностранное.

Изучение иностранных языков. Источник: freepik.

Весы, внимательнее в отношениях с детьми, учениками, подчиненными. Если вы долго что-то терпели, теперь можете взорваться. Последствия будут критическими. Позаботьтесь о том, чтобы без скандала решить вопрос. Учитесь.Скорпионы, больше времени проводите с партнером. Он вас может успокоить, вдохновить на создание чего-то прекрасного. Инвестируйте в образование, хобби. Желание уединиться вас не отпустит. Будет чем заняться наедине с собой.Стрельцы, детская тема для вас актуальна. Не упустите новые возможности. Но постарайтесь делать это без суеты. Покоя в уме мало. Делайте что-нибудь руками, мастерите. Это разгрузит голову.Козероги, займитесь приготовлением еды. Подойдите творчески к процессу. Попробуйте новые блюда. Расскажите о вашем опыте или напишите - поделитесь с кем-нибудь. Писательский и кулинарный труд вам пойдут на пользу.

Водолеи, будьте внимательны на неделе с решением денежных вопросов. Инвестиции стоит отложить. Серьезно подойдите к вопросу питания. Поддержите пищеварительную систему.



Рыбы, вам нужно больше солнца, света. Соблюдайте режим дня, воздержитесь от интоксикаций. Это поможет справиться с путаницей в голове. В отношениях прекратите играть в жертву или тирана.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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