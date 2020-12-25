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Жизнь

Большую коммунальную аварию в Барнауле устранили под утро

В Барнауле в ночь с 24 на 25 декабря устраняли крупную коммунальную аварию на ул. Шукшина. Повреждение трубы привело к выходу воды на проезжую часть. Коммунальщикам пришлось трудиться всю ночь.

Коммунальная авария.
Коммунальная авария.
пресс-служба администрации Барнаула

Лишь к 6 утра специалисты водоканала сумели выполнить все необходимые работы и возобновить подачу воды. Об этом сообщила пресс-сужба мэрии.

Но для этого Барнаульскому водоканалу пришлось изрядно попотеть.

Для начала была очищена от воды и наледи проезжая часть ул. Шукшина. А затем коммунальщики приступили к грунтовым работам и ремонту.

Это уже не первый порыв сетей, находящихся на балансе водоканала. В мэрии ситуацией явно недовольны, из-за чего в интернете и социальных сетях развернулась «война пресс-служб».

Но впереди у ресурсоснабжающих организаций более суровое испытание — на край и Барнаул надвигаются сибирские морозы.

Уже в пятницу, 25 декабря, температура воздуха опустится до — 20 градусов. А в дальнейшем прогнозируются морозы до — 40 — 45 градусов.

В мэрии уже сообщили, что все аварийные службы приведены в режим работы в экстремальных условиях.

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