Глава алтайского сельсовета прекратил голодовку в защиту интересов жителей

Глава Сибирского сельсовета Первомайского района и депутат Олег Боронин вышел из голодовки , которую объявил 25 сентября. На такие меры он пошел в знак протеста против непринятия администрацией района мер по подготовке двух поселков к отопительному сезону.

Депутат сообщил на свой странице в Facebook, что прекратил голодать по нескольким причинам. Глава сельсовета заявил, что ситуация зашла в тупик, на его требования районная администрация не реагирует, а ему необходимо выполнять свою работу. Кроме того, прокуратура начала проверку ситуации, а теплоснабжающая организация СТПК пообещала приступить к работам по подготовке системы к прохождению зимнего отопительного периода поселка Сибирский на следующей неделе.

Также жители сельсовета составили и увезли губернатору Алтайского края массовое коллективное обращение, «касающееся сложившейся катастрофической ситуации». Сам Боронин сообщил, что чувствует себя нормально, свои обязанности главы в ходе голодовки исполнял в полной мере.

Как пояснил Боронин, поселки Сибирский и Рогуличный имеют централизованные системы теплоснабжения, а значит полномочия по их подготовке к зиме должна выполнять администрация Первомайского района. Однако до сих пор к этим работам никто не приступил.

Глава сельсовета также протестовал против отсутствия надлежащего контроля и поддержки со стороны правительства Алтайского края и против финансовой политики компании «Газпроммежрегионгаз Новосибирск».

Помимо надлежащей подготовки поселков к зиме Боронин требовал «немедленно организовать на территории муниципалитета полноценный самостоятельный участок коммунального хозяйства с соответствующими штатными единицами».