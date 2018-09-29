«Заповедник наивности». Чего ждут от Виктора Томенко алтайские политики и общественники

Чего ждут от нового губернатора края политики и общественники? Эту тему они обсудили на круглом столе в Барнауле 27 сентября. Ожидания были разнообразные. Единоросс рассчитывал на вступление губернатора в «ЕР» и выполнение предвыборных обещаний. Жириновец — на рост благосостояния. Справоросс — на политическую оттепель. А коммунист заявил, что партия этот вопрос вообще не обсуждала. Но хотелось бы равноудаленности.

Давайте пофантазируем

Размышления о том, чего бы хотели алтайские активисты от новой власти — уже традиция. Политтехнолог Андрей Некрасов вспомнил, как прогрессивная общественность собиралась по этому же поводу еще после избрания Михаила Евдокимова. Чего-то ждали от от Александра Карлина в 2005 году.

Но, собственно, к лучшему-то ничего не изменилось, считал политтехнолог. Он высказался в том духе, что и новые чаяния и надежды, в общем-то, наивны. Алтай он даже назвал… заповедником наивности. Губернаторы приходят и уходят — а жизнь течет, как текла. Так что ни ожиданий, ни пожеланий он не высказал. И вообще был пессимистичен.

Андрей Некрасов,

политтехнолог:

Практика предыдущих трех-четырех месяцев показала, что с общественностью он встречается карманной, и те люди, которые могут сказать какие-то вещи объективно, с ними, к сожалению, не встречается. И у власти не до конца правильное понимание того, что происходит. Я понимаю, что будет делать власть. Она будет делать свои дела, не советуясь. Поэтому… Давайте еще раз пофантазируем, чего мы ждем.

«ЕР»: выполнит обещания

Но пессимизм Некрасова другие участники не разделили. Напротив, они охотно рассказывали (или фантазировали), чего ждут. А ждут они многого.

К пример, политтехнолог и единоросс Константин Малышев сказал, что «Единая Россия» ждет от губернатора вступления в эту партию.

Константин Малышев. Facebook.

Но это не все: Малышев рассчитывает, что программа развития края, сформированная населением и оформленная и предложенная во время избирательной кампании, будет выполнена. А все проекты и инициативы «Единой России» на территории края будут поддержаны.

«СР»: политическая оттепель

Депутат АКЗС и секретарь бюро совета реготделения «Справедливой России» Владислав Вакаев рассуждения построил на том, что Виктор Томенко политик молодой и с большими перспективами.

И, стало быть, ему нужен результат. Реальный, хороший. «Думаю, его ждут другие рубежи — московские, федеральные», — предположил справоросс.

А это значит: Томенко будет пытаться этого результата достичь. Правда, сделать этого будет сложно: вот даже прежний губернатор — интеллектуал, трудоголик и человек с большими связями в Москве, не смог ничего добиться, сказал Вакаев.

Справоросс был категоричен: нет ни одного удачного проекта краевой власти (имея в виду администрацию Карлина), который бы принес реальный экономический эффект. У всех он — либо нулевой, либо отрицательный. А все почему? Потому, видимо, что система управления была выстроена так, что не позволила достичь результатов.

И вот отсутствие экономической эффективности власти приходилось компенсировать активизацией пропагандистской работы, из-за чего власть оказалась далека от народа, рассуждал Вакаев.

Владислав Вакаев,

секретарь бюро совета реготделения «Справедливой России»:

Человек, посмотрев «Катунь24», а затем в окно, испытывал когнитивный диссонанс.

Что из этого следует? То, что если не провести модернизацию систем управления и коммуникаций, все будет становиться только хуже, прогнозирует Вакаев. А ведь наш край — один из самых политически напряженных.

Свои ожидания Вакаев сформулировал так: политическая оттепель. Что надо бы сделать?

Во-первых , понять , где мы — нужен независимый аналитический центр , не афиллированный с властью.

понять где мы — нужен независимый аналитический центр не афиллированный с властью. Во-вторых , открыть пресс-службы , переформатировать общественные палаты и , может быть , снова начать их выбирать.

открыть пресс-службы переформатировать общественные палаты и может быть снова начать их выбирать. В-третьих , назначить советников-коммуникаторов между властью и частями общества.

В управлении же регионом нужно создать институты развития — проектные офисы (для реализации экономических и социальных проектов), Агентство по региональному развитию, межвузовский центр развития, технопарк и новую систему подготовки муниципальных кадров. Все, кажется.

Владислав Вакаев,

секретарь бюро совета реготделения «Справедливой России»:

Мы действительно ждем реальных перемен. И общество готово включиться в то развитие, о котором говорил губернатор в ходе избирательной кампании. Но тренд должен быть со стороны власти.

ЛДПР: повышение благосостояния

Дмитрий Ворсин, депутат Барнаульской гордумы и координатор реготделения партии, был менее многословным. Ожидания партии он сформулировал кратко: повышение благосостояния, включая рост зарплат. «Но мы должны понимать, за счет чего», — добавил он.

Дмитрий Ворсин. Анна Зайкова , altapress.ru

Томенко, возможно, должен выступить в качестве антикризисного управляющего, навести порядок «в этом болоте» и создать инвестиционную привлекательность региона, считает жириновец.

Дмитрий Ворсин,

координатор реготделения ЛДПР:

Прижившиеся в этом «болоте» лешие и сами ничего в нем не делают, и никого туда больше не пустят. Надо сделать так, чтобы пустили.

КПРФ: равноудаленность

Позицию алтайских коммунистов КПРФ вместо лидера Марии Прусаковой (она уезжала в Москву решать вопросы пенсионного референдума) высказал член крайкома Виталий Булдаков. Он, правда, признался, что крайком вопрос о том, чего партия ждет от губернатора, ни разу не обсуждала.

Но… хотелось бы равноудаленности для всех общественных и политических сил, сказал коммунист: «Губернатор — это представитель всех жителей края».

Впрочем, другие участники его поправили: лучше — равноприближенность.

ОНФ: инвестиции и федеральные программы

Депутат Барнаульской гордумы и руководитель алтайского исполкома ОНФ Сергей Войтюк, как и Ворсин, сказал, что ожидает привлечения новых инвесторов.

Депутат БГД Сергей Войтюк. Анна Зайкова

При этом Войтюк отметил: многие проблемы края зависят и от нас — люди даже за благоустройство своего двора проголосовать не хотят или голосуют, не понимая за что. В то же время нельзя и отказаться и от федеральной поддержки.

Молодых: честная статистика

Оксана Молодых, депутат Гордумы и руководитель фракции эсэров в гордуме, рассчитывает, что эффективность реализации проектов будут оценивать более честно. Свою мысль она продемонстрировала на примере выполнения указа президента, а зарплатах медикам.

Оксана Молодых. Анна Зайкова , altapress.ru

Оксана Молодых,

депутат БГД:

Больница. Были санитарки, превращаются в уборщиц при сохранении функционала. Это дикость. Но статистика нам говорит, что майские указы по этой части выполнены. Хотелось бы, чтобы новый губернатор ушел от этих критериев оценки. Уучитывать надо еще, сколько ставок мы сократили или урезали. И это по всем направлениям.

«Шпиль»: дай порулить

Егора Галкина из городского интернет-сообщества «Шпиль» позвали на круглый стол как представителя молодежи. С этой ролью он согласился и сказал: рассчитывает на то, что новый губернатор будет больше общаться со всеми инициативными группами, возникающими вокруг важных проектов, и возьмет на заметку опыт других регионов создания привлекательных для молодежи проектов.

Галкин заявил, что вполне готов к тому, чтобы новый губернатор делегировал общественникам какую-то ответственность в реализации проектов.

Пожелания к кадрам

А вот ожиданий к кадровому составу нового правительства участники круглого стола почти не высказали. О кадрах порассуждал лишь Владислав Вакаев.

Чтобы восстановить разорванный контакт между властью и обществом он предложил сменить власть в краевом ИД «Регион», который рулит телеканалом «Катунь24», и назначить руководителем, скажем, уехавшую в Калининград журналистку Наталью Питахину.

По мнению Вакаева, сменить надо и уполномоченного по правам человека Бориса Ларина. И, кроме того, сформировать группу советников: справоросс назвал их медиаторами.

Выполнять функции медиатора-коммуникатора между властью и общественными организациями мог бы Геннадий Шейда (известный общественник). Между властью и самоуправлением — Олег Боронин (глава Сибирского сельсовета). А с ролью медиатора в ЖКХ справилась бы Людмила Суслова (депутат АКЗС и экс-кандидаты в губернаторы края).

Ожиданий к составу правительства в ходе дискуссии никто не высказал. «Какие кадры? Какие профессионалы? Никого нет, вы что», — сказал по этому поводу общественник Константин Емешин. Он, впрочем, уточнил: называть какие-то фамилии просто нельзя. «Как только назову фамилию, его загнобят», — объяснил Емешин.

Константин Емешин сотрудничает с ОНФ ( рядом с ним — «фронтовичка» Марина Ермоленко). Фото: страничка Емешина в Facebook.

Константин Лукин, политтехнолог и один из организаторов круглого стола, отношение политиков к кадрам обрисовал так: у нового губернатора — большой кредит доверия практически от всех политических сил.

Константин Лукин,

руководитель Центра политконсалтинга: