25 января
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Жизнь

«Borsch» — лучше всех. Как «неделя искусства» в Бийске победил в конкурсе лучших социальных проектов

В конце минувшего года в Барнауле подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект — 2022». Победителем в номинации культурно-просветительской сферы стала мастерская творчества «АРТ-Боржек» и ее проект «Неделя искусства Borsch» в Бийске. Руководителем мастерской является индивидуальный предприниматель Юлия Долгова.

«Неделя искусства Borsch».
«Неделя искусства Borsch».
Фото предоставлено Мастерской творчества «АРТ-Боржек».

«Неделя искусства Borsch» прошла с 5 по 12 декабря 2021 года в Бийске сразу на пяти площадках. Первоначально планировалось провести ее в 2020 году, однако тогда этому помешал локдаун введенный из-за коронавируса.

Юлия Долгова отмечает, что проект «Неделя искусства Borsch» изначально ставил перед собой несколько целей. Первая — это приобщение бийчан к культуре и искусству. Организаторы хотели показать, что в их городе очень много художников, мастеров, дизайнеров, о которых зачастую никто не знает. Вторая цель, поставленная организаторами — помочь с продвижением творческим людям города Бийска.

Это была целая неделя различных мероприятий. Так, например, в рамках проекта прошел уникальный показ одежды от бийских дизайнеров.

В рамках проекта также прошли фотовыставка и выставка картин. Причем организаторы постарались сделать так, чтобы работы смогло увидеть, как можно большее число горожан. Для этого организаторы пошли на необычный шаг — фотовыставки разместили в продуктовых магазинах, а выставки картин разместили в бийских кафе. В результате творческие работы увидело большое количество горожан. К слову, фотовыставка продолжалась целый месяц.

Кроме того, в рамках проекта прошли «День фотографии» и «День маркетинга». Эти мероприятия были направлены на продвижение творческих людей и их работ.

Помимо прочего, в самом крупном торговом центре города прошла большая ярмарка товаров. На ней бийские мастера смогли представить результаты своего ручного труда и поделиться ими со всеми желающими.

Всего в проекте приняли участие около 100 творческих людей.

— Знаете, мне кажется, что в кризис социальному бизнесу легче, потому что есть мотивация и внутренняя миссия — ты четко понимаешь, что делаешь не только для себя, но еще и для других людей. — говорит Юлия Долгова.

Справка о конкурсе

Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса проектов социального предпринимательства «Лучший социальный проект года — 2022» стали шесть алтайских компаний. Теперь они будут представлять регион на федеральном уровне.

Региональным оператором конкурса выступает Центр инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства.

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