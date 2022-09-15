Брата Игоря Верника госпитализировали с ковидом

Тележурналиста Вадима Верника госпитализировали с ковидом в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

По информации Mash, сначала телеведущий пытался бороться с болезнью самостоятельно. Однако его состояние только ухудшилось — особенно из-за проблем с сердцем.

Вадима Эмильевича госпитализировали в одну из московских больниц. Медики оценивают его состояние как среднетяжелое.

Напоминаем, что Вадим Верник — главный редактор журнала «ОК». Он создатель и ведущий проекта «Кто там…», который выходит на телеканале «Культура». Также он занимает должность зама художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова.