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Жизнь

Брата Игоря Верника госпитализировали с ковидом

Тележурналиста Вадима Верника госпитализировали с ковидом в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Вадим Верник вместе с братом Игорем Верником
Вадим Верник вместе с братом Игорем Верником
Кино-театр.ру

По информации Mash, сначала телеведущий пытался бороться с болезнью самостоятельно. Однако его состояние только ухудшилось — особенно из-за проблем с сердцем.

Вадима Эмильевича госпитализировали в одну из московских больниц. Медики оценивают его состояние как среднетяжелое.

Напоминаем, что Вадим Верник — главный редактор журнала «ОК». Он создатель и ведущий проекта «Кто там…», который выходит на телеканале «Культура». Также он занимает должность зама художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова.

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