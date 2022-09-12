Лолита прокомментировала возвращение Аллы Пугачевой в Россию

Певица Лолита Милявская прокомментировала возвращение Аллы Пугачевой в Россию, пишет Telegram-канал « А теперь внимание! ».

По мнению Лолиты, Пугачева — «артист номер один» российского шоу-бизнеса.

«Это первая женщина, подарившая нам свободу даже передвижения на сцене, свободу вокала. Она революционер именно в этом жанре», — заявила артистка.

Лолита уверена, что Пугачева не собирается навсегда уезжать из страны, пишет Lenta.ru. Но каждое лето ездит на лечение. Однако СМИ придали этому иное значение.

Между тем, по заявлению Аллы Пугачевой, она вернулась в Россию «наводить порядок».

Ранее сообщалось, что юморист Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева выставили на продажу свой замок в деревне Грязь за 700 млн рублей.

Напомним, Лолита залезла со скамейкой в троллейбус.