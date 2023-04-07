Бродячий артист, фотолетописец, любимчик шведов. Каким был автор знаменитых открыток с Барнаулом начала XX века

Вы, наверное, уже 100 раз видели такие открытки с Барнаулом. Но кто автор этих снимков? Бродячий артист, фотолетописец Алтая, любимчик шведов. Знакомьтесь: Сергей Борисов.
Сергей Борисов. Открытки.
ССО.
- Сергей Иванович Борисов родился в Симбирске в 1867 году, в семье крепостных. В детстве он заправлял лампы в театре баронессы Розен, а потом отправился бродяжничать вместе с труппой.
- В конце 80-х годов XIX века Борисов приехал в Барнаул и открыл здесь фотоателье, одно из первых. Оно располагалось на улице Бийской (сейчас — Никитина).
- В 1900 году Борисов съездил в Париж на Всемирную выставку фотографии и привез оттуда технологию изготовления фотобумаги. Он наладил производство на территории собственной усадьбы — и выпускал бумагу разных размеров (даже в человеческий рост).
- В 1907 году Борисов отправился в фотоэкспедицию по Горному Алтаю, где снимал жизнь коренных народов и их религиозные культы, шаманов и жертвоприношения, бурханские моления и свадебные обряды. За три года он сделал около 1500 снимков.
- В экспедиции 1910 года Борисов снял уникальные кадры с горы Белуха.
- Борисов первым попытался снять на Алтае фильм. Ленту «Виды Алтая» выпустил на экраны крупнейший в Сибири кинопрокатчик A.M. Дон-Отелло.
- В 1917 году дом-ателье Борисова сгорел. Тогда он поселился в Народном доме и стал работать костюмером. Он же создал в Барнауле театральную труппу, где был режиссером, артистом и певцом, играл на скрипке. Выручка шла детям и солдатским вдовам.
- В 30-е годы XX века Борисов руководил фотоателье «Объединение». В 1935 году он умер и был похоронен на Булыгинском кладбище, у реки Пивоварки. Могила не сохранилась.
- Сергей Борисов прославился во всем мире, в особенности в Швеции, своими открытками. Так, 50 штук (тираж был огромен!) с видами Горного Алтая выпустили в Стокгольме. И именно благодаря Сергею Борисову мы знаем, как выглядел Барнаул до революции и после пожара 1917 года.