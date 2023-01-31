Бубны, танцы и пляски. Лукашенко радушно встретили в Зимбабве

Самолет Лукашенко приземлился в аэропорту столичного города Хараре. Лидера Белорусии встретил президент африканского государства Эммерсон Мнангагва. На шею Лукашенко повесили традиционный венок цветов.
Для почетного гостя устроили настоящее представление. Творческий коллектив показал танец с бубнами и барабанами, исполнили традиционные песни и выкрикивали речевки
«Известия» сообщают, что Белорусская делегация уже начала работу в Хараре. В первой половине дня состоялся белорусско-зимбабвийский бизнес-форум. Обсуждается сотрудничество двух стран.
Лидер Белорусии рассматривает поставки на зимбабвийский рынок грузовой, автобусной и карьерной техники, оборудования для горнодобывающей отрасли, тракторов и продовольственной продукции. Также затронули вопрос о сотрудничестве в сферах образования и медицины.
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