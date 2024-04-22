Будьте мягче к себе. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина рассказала, что изменится в нашей жизни на этой неделе. Экспресс-прогноз в материале altapress.ru .

Время замедления и корректировки курса.

В понедельник, вторник, среду не светимся, доделываем начатое. Много не планируем, дела могут идти медленнее обычного. Бережем кожу, почки, зрение. Не ставим плановые операции. Решение жилищных вопросов тоже лучше перенести.

В четверг ловим озарения, подвигов от себя не ждем. С пятницы темп жизни постепенно будет возвращаться к привычному. Удовлетворения происходящим на выходных может быть еще мало.



Специально для Овнов: вторник проведите как можно спокойнее. Дайте себе передышку. Будьте к себе более внимательными, мягкими. Тогда и с окружающими, и второй половиной не испортите отношения.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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