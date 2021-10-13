13 октября 2°C
Коронавирус
﻿
Жизнь

Будут ли школьников из Алтайского края проверять на COVID-19

В Москве учеников нескольких школ будут тестировать на коронавирус и в случае болезни отправлять домой, уведомляя поликлинику. Об этом пишет «РБК». Рассказываем, как пройдет эксперимент и ожидается ли он в Алтайском крае.

Школа.
Школа.
Открытые источники в интернете.
1
Как школьников будут проверять на ковид?

С помощью экспресс-тестов учеников 10 пилотных школ Москвы будут проверять на инфекцию. В случае положительного теста их будут отправлять домой. Информировать о заболеваемости будут поликлинику.

Проверять школьников и дошкольников на коронавирус предлагают раз в 2 недели.

Тест на коронавирус.
Тест на коронавирус.
Pixabay.com

Заммэра столицы Анастасия Ракова отмечает: «Обращаю внимание, что положительный экспресс-тест не будет являться ни подтвержденным случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к ребенку на дом врача».

2
Подобная акция пройдет в школах Алтайского края?

Пока об этом речи не идет. Известно, что в середине сентября 5 алтайских школ перешли на удаленку.

Школа. Учитель
Школа. Учитель
СС0

«Болеют и взрослые, но большой скачок у нас по школьникам. Началось частичное приостановление учебного процесса. У нас закрыто частично 143 класса в 40 школах. Есть и полностью закрытые школы в районах, таких школ закрыто пять», — прокомментировала ситуацию главный специалист отдела эпиднадзора алтайского Роспотребнадзора Христина Манохина.

Позже количество школ, закрытых на карантин, выросло до десяти.

Ранее altapress.ru писал, что в Омской области COVID-19 массово болеют медики, педагоги, студенты и школьники.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость