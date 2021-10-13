Будут ли школьников из Алтайского края проверять на COVID-19

С помощью экспресс-тестов учеников 10 пилотных школ Москвы будут проверять на инфекцию. В случае положительного теста их будут отправлять домой. Информировать о заболеваемости будут поликлинику.
Проверять школьников и дошкольников на коронавирус предлагают раз в 2 недели.
Заммэра столицы Анастасия Ракова отмечает: «Обращаю внимание, что положительный экспресс-тест не будет являться ни подтвержденным случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к ребенку на дом врача».
Пока об этом речи не идет. Известно, что в середине сентября 5 алтайских школ перешли на удаленку.
«Болеют и взрослые, но большой скачок у нас по школьникам. Началось частичное приостановление учебного процесса. У нас закрыто частично 143 класса в 40 школах. Есть и полностью закрытые школы в районах, таких школ закрыто пять», — прокомментировала ситуацию главный специалист отдела эпиднадзора алтайского Роспотребнадзора Христина Манохина.
Позже количество школ, закрытых на карантин, выросло до десяти.
Ранее altapress.ru писал, что в Омской области COVID-19 массово болеют медики, педагоги, студенты и школьники.