Будут ли школьников из Алтайского края проверять на COVID-19

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Как школьников будут проверять на ковид?

С помощью экспресс-тестов учеников 10 пилотных школ Москвы будут проверять на инфекцию. В случае положительного теста их будут отправлять домой. Информировать о заболеваемости будут поликлинику.

Проверять школьников и дошкольников на коронавирус предлагают раз в 2 недели.

Тест на коронавирус. Pixabay.com

Заммэра столицы Анастасия Ракова отмечает: «Обращаю внимание, что положительный экспресс-тест не будет являться ни подтвержденным случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к ребенку на дом врача».