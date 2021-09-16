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Жизнь

Пять школ в Алтайском крае полностью закрыли на карантин

В Алтайском крае пять школ закрыли на карантин из-за большого числа заболевших ОРВИ, сообщает ГТРК «АЛТАЙ».

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

Главный специалист отдела эпиднадзора алтайского Роспотребнадзора Христина Манохина отметила, что эпидпорог среди школьников превышен в два раза.

За прошлую неделю, с 6 по 12 сентября, зарегистрировали 21 197 случаев ОРВИ, причем более половины заболевших — дети.

«Болеют и взрослые, но большой скачок у нас по школьникам. Началось частичное приостановление учебного процесса. У нас закрыто частично 143 класса в 40 школах. Есть и полностью закрытые школы в районах, таких школ закрыто пять», — пояснила Манохина.

В детских садах пока болеют меньше — закрыто 30 групп в 16 дошкольных учреждениях.

Медики призвали родителей не отправлять больных детей в школу и детский сад, а обращаться к врачам.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае на карантин из-за ковида ушли классы в 19 школах.

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