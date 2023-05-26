Бункеры Барнаула, подписи против эвтаназии собак и избиение подростка. Что произошло в Алтайском крае 26 мая

- Волонтеры в Алтайском крае начали сбор подписей против эвтаназии бездомных собак.
- Толпа из 15 человек избила подростка в Барнауле — он упал и бился в конвульсиях. Позже юноше диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Нападавшие задержаны.
- В Барнауле девочка получила компрессионный перелом позвоночника, играя на детской площадке. По словам матери, площадка абсолютно небезопасна: конструкция слишком высокая, ограждений нет, а внизу — голый бетон.
- Владимир Путин наградил главного врача Центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Барнаула Владимира Пелеганчука Орденом Пирогова.
- Алтайский государственный университет отпраздновал 50-летие большим концертом в «Титов-Арене». На сцене выступили акробаты, циркачи и даже велосипедисты.
- В МЧС заявили, что прорабатывают правовые механизмы для использования любых подземных пространств для укрытия населения при военных конфликтах. Почитайте, что известно о бункерах и бомбоубежищах Барнаула.
Читать новости Алтайского края удобно в нашем сообществе во Вконтакте.