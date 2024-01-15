Бузова в Барнауле и арест главы Горэлектротранса. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Арестовали главу барнаульского Горэлектротранса
Стало известно, что на главу барнаульского Горэлектротранса Николая Петряшина предприятия могли завести уголовное дело за превышение должностных полномочий.
30 ноября на имущество Петряшина наложили арест, а также продлили его домашний арест.
В Барнауле продают этаж ТЦ "Проспект"
Третий этаж торгово-офисного центра «Проспект» на пр. Ленина, 39 выставили на продажу за 75 млн рублей.
Сейчас помещения на этаже сдают в краткосрочную аренду. Якорный арендатор – гриль-бар Пожарка. С этажа открывается панорамный вид на проспект Ленина с его зеленой аллеей, на памятник Николаю Чудотворцу и храм.
Верховный суд не помог мэрии добиться ремонта фасада "сталинки"
Жилой дом высотой в три-пять этажей стоит на пр. Ленина, 69 с 1954 года. Архитекторы называют его образцом «сталинского ампира» - оно формирует градостроительный ансамбль: площадь перед бывшим кинотеатром «Россия».
Здание входит в реестр объектов культурного наследия. Но нуждается в ремонте. С него сыплется штукатурка. Выглядит пр. Ленина, 69, конечно, страшно.
Администрация Железнодорожного района дошла до Верховного суда. Нужно было доказать, что УК обязана привести в порядок фасад. Но суд указал муниципалам на их собственную недоработку. И отказался удовлетворять их требования.
Всю историю этого многострадальца можно почитать здесь.
Что за блогеры выдвигаются в президенты?
В кандидаты в президенты выдвинулись 11 человек. Среди них - не только политики и активисты, но и блогеры. Например, Рада Русских, блогерша из Екатеринбурга, которая успела, можно сказать, в последний вагон. Подписи инициативной группы (500 человек) она собрала только со второй попытки и подала их уже 27 декабря, в день дедлайна.
Еще один блогер — Анатолий Баташев, член партии "Зеленая альтернатива". В 2012 году был одним из лидеров крупнейшего в то время гражданских противостояний - стодневного стояния жителей в защиту Кучинской березовой рощи от вырубки застройщиками.
Кто остальные девять человек, чем они занимаются и почему решили выдвигаться в президенты - читайте в этом материале.
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