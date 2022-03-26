«Час Земли». Что это за акция и сколько россиян в ней участвуют

«Час Земли» — это ежегодная акция, которую проводят в одну из последних суббот марта. Ее участники на час отключают свет и другие электроприборы, чтобы «отдать дань почтения природе».
Впервые WWF провел «Час Земли» в 2007 году.
Тогда в акции участвовал только Сидней (Австралия). Но уже через год к ней присоединились больше 100 млн человек из 35 стран.
«Мы никогда не говорили, что цель „Часа Земли“ — сэкономить электричество. Это символическая общественная акция, благодаря которой каждый год все больше людей узнают о проблеме истощения природных ресурсов <…> Каждая страна-участники в „Час Земли“ старается решить какую-то конкретную экологическую задачу», — подчеркивают на сайте WWF.
Calend.ru пишет, что в 2009 году в «Часе Земли» поучаствовали 20 городов России, а в 2017-м — 150 городов.
Так, ежегодно к «Часу Земли» приобщаются 16−20 млн россиян.
«Час Земли» пройдет с 20:30 до 21:30 по местному времени.