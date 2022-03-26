26 марта
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Жизнь

«Час Земли». Что это за акция и сколько россиян в ней участвуют

Акция «Час Земли», которую организует Всемирный фонд дикой природы (WWF), проходит 26 марта. Рассказываем, зачем она нужна и участвует ли в ней Россия.

"Час Земли".
"Час Земли".
pixabay.com/
1
Что такое «Час Земли» и что делают участники акции?

«Час Земли» — это ежегодная акция, которую проводят в одну из последних суббот марта. Ее участники на час отключают свет и другие электроприборы, чтобы «отдать дань почтения природе».

2
Когда «Час Земли» провели впервые?

Впервые WWF провел «Час Земли» в 2007 году.
Тогда в акции участвовал только Сидней (Австралия). Но уже через год к ней присоединились больше 100 млн человек из 35 стран.

&quot;Час Земли&quot;.
«Час Земли».
pixabay.com/
3
Экономия или нет: зачем нужен «Час Земли»?

«Мы никогда не говорили, что цель „Часа Земли“ — сэкономить электричество. Это символическая общественная акция, благодаря которой каждый год все больше людей узнают о проблеме истощения природных ресурсов <…> Каждая страна-участники в „Час Земли“ старается решить какую-то конкретную экологическую задачу», — подчеркивают на сайте WWF.

4
Сколько россиян присоединяются к «Часу Земли»?

Calend.ru пишет, что в 2009 году в «Часе Земли» поучаствовали 20 городов России, а в 2017-м — 150 городов.

Так, ежегодно к «Часу Земли» приобщаются 16−20 млн россиян.

&quot;Час Земли&quot;.
«Час Земли».
pixabay.com/
5
Во сколько пройдет «Час Земли»?

«Час Земли» пройдет с 20:30 до 21:30 по местному времени.

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