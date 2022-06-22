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Жизнь

Часть детской площадки демонтировали в барнаульском парке «Изумрудный»

В барнаульском парке «Изумрудный» демонтировали часть детской игровой площадки, рассказал «Толку» управляющий территорией Владислав Вакаев.

Что происходит в барнаульском парке "Изумрудный".
Что происходит в барнаульском парке "Изумрудный".
Анна Зайкова

В «Изумрудном» произвели демонтаж некоторых конструкций.

Как выяснилось, часть креплений установили с дефектами. Зимой этого не заметили из-за мерзлого грунта, а с потеплением конструкции начали раскачиваться и выходить из строя.

Кроме того, площадкой стали пользоваться люди, на которых она не рассчитана. По словам Вакаева, эту проблема можно решить, усилив надзор.

«На данный момент отправлено письмо заказчику работ, которым является администрация города Барнаула, для того, чтобы принудить подрядчика исправить в рамках гарантийных обязательств все недочеты», — объяснил Владислав Вакаев.

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