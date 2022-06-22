Часть детской площадки демонтировали в барнаульском парке «Изумрудный»

В «Изумрудном» произвели демонтаж некоторых конструкций.

Как выяснилось, часть креплений установили с дефектами. Зимой этого не заметили из-за мерзлого грунта, а с потеплением конструкции начали раскачиваться и выходить из строя.

Кроме того, площадкой стали пользоваться люди, на которых она не рассчитана. По словам Вакаева, эту проблема можно решить, усилив надзор.