Частная клиника в Барнауле впервые выявила случай заболевания Covid-19

В ходе исследования по технологии полимеразной цепной реакции в одной из коммерческих лабораторий, имеющих соответствующее оборудование, получен положительный результат на коронавирус.

Теперь данные предстоит подтвердить государственной лаборатории.

Название клиники не уточняется.

По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 24 апреля составило 152. Из числа заболевших 61 чел. — жители Барнаула, 91 человек — из других территорий Алтайского края.

Один человек скончался.