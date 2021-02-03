Человек-легенда. Прощание с Александром Назарчуком проходит в Барнауле

Церемония прощания с бывшим министром сельского хозяйства России и спикером Алтайского краевого совета народных депутатов Александром Назарчуком проходит в эти минуты в парламентском центре.

На траурное мероприятие пришли сотни людей, среди которых бывшие коллеги Александра Григорьевича, действующие депутаты Госдумы и краевого заксобрания, чиновники регионального правительства, общественники.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, высказываясь на церемонии об Александре Назарчуке, назвал его человеком-легендой и подчеркнул: «Он прошел большой жизненный путь. Его отличали огромное трудолюбие, целеустремленность, вера в свои идеалы и верность своей земле».

Напомним, о смерти Александра Назарчука стало известно вечером 1 февраля.

Согласно предварительным данным, причиной смерти Александра Назарчука могло стать отравление угарным газом вследствие обмерзания дымохода в загородном доме в поселке Солнечном. Такую версию озвучили в компании «Газпром газораспределение Барнаул».

Во всех обстоятельствах случившегося сейчас разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Александр Назарчук. Олег Богданов