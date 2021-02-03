Человек-легенда. Прощание с Александром Назарчуком проходит в Барнауле

На траурное мероприятие пришли сотни людей, среди которых бывшие коллеги Александра Григорьевича, действующие депутаты Госдумы и краевого заксобрания, чиновники регионального правительства, общественники.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, высказываясь на церемонии об Александре Назарчуке, назвал его человеком-легендой и подчеркнул: «Он прошел большой жизненный путь. Его отличали огромное трудолюбие, целеустремленность, вера в свои идеалы и верность своей земле».
Напомним, о смерти Александра Назарчука стало известно вечером 1 февраля.
Согласно предварительным данным, причиной смерти Александра Назарчука могло стать отравление угарным газом вследствие обмерзания дымохода в загородном доме в поселке Солнечном. Такую версию озвучили в компании «Газпром газораспределение Барнаул».
Во всех обстоятельствах случившегося сейчас разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Александр Григорьевич Назарчук родился в 1939 году в Романовском районе. В 16 лет начал работать помощником бригадира колхоза. По образованию Назарчук — агроном, до 1975 года долгое время работал и руководил совхозом «Гуселетовский». Затем перешел на партийную работу.
В 1987 году Назарчук стал первым заместителем председателя крайисполкома. Был депутатом Верховного Совета РСФСР и Госдумы первого созыва.
С 1994 по 1995 годы Назарчук работал министром сельского хозяйства России. Затем вернулся в Алтайский край и стал председателем регионального парламента.