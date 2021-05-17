16 человек скончалось в ковидных госпиталях Алтайского края за выходные

За прошедшие сутки в крае выявили 63 новых случая заражения, 56 пациентов закрыли больничные.
На лечении с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 611 человек и 192 пациента с вирусной пневмонией.
В тяжелом состоянии находятся 161 пациент, 61 из них на ИВЛ.
Общее число заболевших в крае составляет 50 777 человек. Выздоровело всего 45 726 человек. Умерло 3 108 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 20,
- Бийск — 13,
- Рубцовский район — 5,
- Заринск, Камень-на-Оби, Славгород — по 3 заболевших,
- Шипуновский район — 2,
- Новоалтайск, Яровое, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский, Зональный, Каменский, Кулундинский, Первомайский, Петропавловский, Поспелихинский, Смоленский, Табунский, Целинный районы — по 1 заболевшему.