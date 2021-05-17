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Жизнь

16 человек скончалось в ковидных госпиталях Алтайского края за выходные

За сутки в Алтайском крае скончалось еще 7 пациентов с диагностированным коронавирусом, сообщили 17 мая в оперштабе. Днем ранее с болезнью не справились 9 человек.

Врачи. Пандемия
Врачи. Пандемия
ССО.

За прошедшие сутки в крае выявили 63 новых случая заражения, 56 пациентов закрыли больничные.

На лечении с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 611 человек и 192 пациента с вирусной пневмонией.

В тяжелом состоянии находятся 161 пациент, 61 из них на ИВЛ.

Общее число заболевших в крае составляет 50 777 человек. Выздоровело всего 45 726 человек. Умерло 3 108 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 20,
  • Бийск — 13,
  • Рубцовский район — 5,
  • Заринск, Камень-на-Оби, Славгород — по 3 заболевших,
  • Шипуновский район — 2,
  • Новоалтайск, Яровое, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский, Зональный, Каменский, Кулундинский, Первомайский, Петропавловский, Поспелихинский, Смоленский, Табунский, Целинный районы — по 1 заболевшему.
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