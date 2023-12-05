Чем чаще всего болеют современные дети в Алтайском крае, рассказала барнаульский педиатр

Проблемы с речью, зрением и спиной - вот самые распространенные напасти среди современных детей, говорит заведующая детским отделением городской поликлиники №12, врач-педиатр Татьяна Ветраева. Altapress.ru узнал у специалиста, чем вызваны различные недуги у маленьких пациентов и как родители неосознанно вредят своему ребенку.

Электронная соска

По словам Татьяны Ветраевой, многие проблемы со здоровьем у ребенка начинаются с, казалось бы, безобидных игр в телефон. Родители дают малышу гаджет и включают ему мультики, чтобы он не путался под ногами. И тем самым неосознанно ему вредят.

«Нередко наблюдаю такую картину в нашей больнице. В ожидании врача сидят на лавочках родители, уткнувшись в телефон, а рядом их дети — тоже в телефонах. Ни общения, ни взаимодействия, каждый в своем гаджете», - отмечает специалист.

По словам педиатра, постоянное мелькание картинок в раннем возрасте негативно сказывается на состоянии ребенка. Они нарушают формирование зрительного аппарата и оказывают нагрузку на незрелую нервную систему.

Ребенок с телефоном. СС0

Самая распространенная детская проблема последнего времени — нарушение речи. По данным регионального минздрава, проблемы в развитии речи имеют около 70% детей дошкольного возраста. Из-за того, что малышу родителей заменяет гаджет, он почти не общается. А вечно занятые родители замечают проблему слишком поздно.

Также велика вероятность, что гаджет может превратиться в своеобразную «соску» для ребенка. Например, если он плачет и ему тут же включает мультфильм, его нервная система запоминает: ага, раз плохо, то нужно срочно на что-то отвлечься. Уже во взрослом возрасте такому человеку будет сложно разобраться с собственными эмоциями и брать на себя ответственность.

Поэтому врач рекомендует не давать детям гаджеты в руки как минимум до трех лет. Гораздо важнее, чтобы в этот период жизни ребенок активно исследовал мир вокруг себя: трогал, нюхал, слушал и пробовал на вкус. В этот период необходимо как можно больше играть с ребенком, чтобы он развивал мелкую моторику, воображение и умел разнообразно провести время без телефона. Ведь реальное представление о мире не заменит никакая яркая картинка из YouTube.

Ребенок, дети, ребенок играет. unsplash.com.

Само не пройдет

Также причиной многих заболеваний становится нежелание родителей следовать рекомендациям врачей. Например, они могут проигнорировать плановый медицинский осмотр или отмахнуться от советов специалистов.

«Например, приводят к нам годовалого ребенка на осмотр. Мы спрашиваем: «Сколько слов он уже говорит?» В норме он должен уже знать 8-10 слов. Но выясняется, что ребенок говорит меньше, - рассказывает Татьяна Ветраева. - Тогда советуем обратиться к неврологу и логопеду. А родители не хотят, оправдываются тем, что у них много работы и нет времени дополнительно водить ребенка по врачам. И таких родителей больше половины. А ведь проблемы, не скорректированные в раннем возрасте, впоследствии могут стать пожизненными».

Необходимо показывать малыша до года врачам каждые три месяца. Затем ребенок должен проходить диспансеризацию каждые два года.

Становление речевой функции идет поэтапно. К первому году жизни ребенок должен произносить 8-10 слов. К двум годам ему пора составлять свои первые фразы, они должны состоять из двух-трех слов. К трем годам ребенок должен уже использовать общеупотребительную речь, а к пяти - говорить как взрослый человек. К семи годам малышу следует быть готовым к письменной речи.

Педиатр Freepic

Школьные годы проблемные

Среди распространенных заболеваний у школьников на первом месте находятся проблемы со зрением: близорукость (миопия), дальнозоркость, астигматизм или аномалии рефракции (изменения формы глазного яблока).

Причин у плохого зрения может быть несколько. Это неправильно подобранная по росту ребенка школьная и домашняя мебель или нехватка освещения в комнате. Негативно сказывается чтение или письмо в лежачем положении. Также вредит малоподвижный образ жизни.

Однако в большинстве случаев причиной проблем со зрением становятся, опять же, чрезмерное времяпровождение за гаджетами, отмечает Татьяна Ветраева. Особенно, если ребенок сидит за ними не только днем, но и ночью.

Ребенок в очках СС0

Но если плохое зрение можно исправить очками, то вот последствия для нервной системы будут уже необратимы. Зачастую из-за гаджетов у детей формируется клиповое мышление, и они не могут запоминать большие объемы информации. Полученные знания сохраняются у них отрывками.

Впоследствии ребенок может с трудом усваивать учебную программу. По словам педиатра, многие отправляются на медико-педагогическую комиссию, чтобы подобрать индивидуальный план обучения.

Исправить это можно, если научить ребенка отвлекаться от телефона. У него должны быть другие увлечения, помимо соцсетей, игр и YouTube. Пусть он посещает творческие кружки или спортивные секции: так он будет постоянно общаться со сверстниками и развивать себя.

Ребенок рисует. Фото: ru.freepik.com, автор jcomp.

Неподъемный груз

Нельзя не отметить нарушения осанки у школьников. Одна из причин — слишком тяжелые рюкзаки. «Посмотришь на них, а они бедные идут, тащат на себя несколько килограммов. Неудивительно, что у них потом появляются проблемы со спиной», - отмечает Татьяна Ветраева.

Также в последнее время увеличилось число аллергиков, детей с проблемами кожи и ЖКТ.

«Зачастую это происходит из-за легкомысленности родителей. Многие слишком рано начинают угощать детей сладостями или солеными чипсами, сухариками, что вызывает аллергические реакции и проблемы с ЖКТ. Ведь печень у маленького ребенка еще не зрелая и не может самостоятельно справляться», - объясняет педиатр.

Подросток. Школа. Рюкзак. CC0

Комочек нервов

Для подростков же характерны различные неврозы и психологические проблемы. Здесь уже виноват непростой переходный возраст. У подростков идет гормональная перестройка, в ходе которой меняются − и очень быстро − все системы организма. Формируется фигура, ломается голос, усиливаются вторичные половые признаки. А вместе с гормональным фоном меняется и эмоциональный.

По этой причине подросткам порой нелегко выразить свои эмоции, от чего у них часто меняется настроение, они импульсивно реагируют на какие-либо события и тяжело переживают конфликты со сверстниками.

В этот период важно разговаривать с подросшими детьми и не бояться обсуждать с ними их проблемы. Пусть для взрослых они могут показаться преувеличенными, но это не значит, что для ребенка они не важны. А вот переходить на крик или, того хуже, физическое насилие точно не стоит, ведь так можно только травмировать подростка.