С молоком матери. 39 детей с гепатитом С находятся под наблюдением алтайских врачей

Гепатит С поражает не только взрослых мужчин и женщин, но и детей. В Алтайском крае под наблюдением находятся 39 инфицированных детей, у 13 из них заболевание выявили впервые в 2023 году. Алтайские инфекционисты рассказали, как маленькие пациенты становятся жертвами страшного заболевания.

Никто не застрахован

Гепатит С — это хроническое инфекционное заболевание, которое передается через кровь или половым путем. Попав в организм, вирус разрушительно действует на печень и другие важнейшие органы и системы.

Вопреки распространенному мнению, что гепатит С — это болезнь маргиналов, столкнуться с ним могут абсолютно все люди, в том числе и дети, рассказывает главный специалист регионального минздрава по инфекционным болезням у детей Галина Филиппова.

Так малыши могут получить заболевание от матери во время родов или при грудном вскармливании. Вирус может попасть в детский организм при переливании крови или других инвазивных медицинских и стоматологических процедурах. Также полностью не исключено медицинское заражение, хотя оно встречается довольно редко.

Ребенок, дети, ребенок играет. unsplash.com.

Подростки же могут быть инфицированы при нанесении татуировок и косметического татуажа, при пирсинге и обрезном маникюре, а также травматичных половых актах и употреблении запрещенных веществ.

В Алтайском крае на сегодняшний день под наблюдением находятся 39 детей в возрасте от года до 18 лет с хроническим гепатитом С. У 13 из них заболевание выявили впервые в начале 2023 года.

Половина маленьких пациентов уже получили противовирусную терапию в начале года. Вторая половина проходит лечение в настоящий момент, рассказывает главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Алтайского края Валерий Шевченко.

Но несмотря на официальные цифры, специалисты уверены: это далеко не все инфицированные дети в регионе. Ведь гепатит С может долгие годы не проявлять себя, медленно развиваясь в организме человека. По этой причине многим детям еще не поставлен диагноз. По эпидемиологическим данным, носителями антител к вирусу гепатита С может быть до 0,2% детской популяции, что в Алтайском крае может достигать 1 тыс. человек.

Ребенок, дети, ребенок играет. unsplash.com.

Лечить, пока не поздно

О наличии в организме гепатита С на ранних стадиях можно узнать при сдаче анализов. Их можно сделать в лабораториях многих краевых медицинских организаций и частных медицинских центров.



Но так как вирус может «спать» в течение нескольких лет, то и инфицированный не подозревает о своем заражении. «Большинство узнают об этом, когда болезнь уже зашла слишком далеко и начинают проявляться серьезные нарушения здоровья», - отмечает Галина Филиппова.

Гепатит С чаще всего не имеет специфических симптомов. Иногда он может давать о себе знать повышенной утомляемостью, легкими болями в животе или температурой тела 37–37,4 градуса. У детей же болезнь может сопровождаться отставанием в физическом или психическом развитии.

За 10–20 лет гепатит С прогрессирует и приводит к различным осложнениям. Это сердечно-сосудистые, эндокринные заболевания, а также цирроз печени, который может развиваться даже в детском возрасте. Впоследствии это может привести к раку печени.

Печень. Цирроз. vseojkt.ru.

Но помимо проблем со здоровьем инфицированные дети могут столкнуться со множеством социальных проблем. Это негативное отношение к себе со стороны ровесников, работников школы, а иногда даже медицинских работников. Из-за этого пациентам может быть сложно заводить друзей и строить личную жизнь.

Гепатит С может помешать развитию профессиональных навыков. Детей могут не взять в спортивную секцию или спортшколу из-за медицинских ограничений. А в будущем не зачислить в кулинарные и военные учебные заведения.

Вакцины против гепатита С до сих пор не существует. Однако врачи научились его эффективно лечить и даже полностью выводить из организма.

Ребенок, дети, ребенок играет. unsplash.com.

Помочь всем детям

Лечить детей от гепатита С нужно как можно раньше, ведь так можно избежать множества последствий как для здоровья, так и для личной жизни ребенка. К счастью, с 2023 года абсолютно все дети в России могут получить бесплатное лечение гепатита С за счет средств фонда «Круг добра». По информации Минздрав РФ, заявку на лечение можно подать через лечащего врача и через «Госуслуги».

В Алтайском крае от фонда бесплатное лечение получили пять детей.

Чтобы получить помочь, прежде всего необходимо сдать анализ крови на антитела к вирусу гепатита С. Это можно сделать бесплатно по направлению педиатра по месту жительства или в любой частной лаборатории.

«Учтите, что положительный анализ на антитела не подтверждает диагноз «хронический гепатит С», а лишь говорит о контакте организма с вирусом. При наличии антител к вирусу гепатита С необходимо проверить, есть ли в крови РНК самого вируса. В этом поможет другой анализ — ПЦР-тест. Именно он позволяет поставить диагноз или устранить опасения», - отмечают специалисты края.

В Алтайском крае детей с гепатитом С лечат в поликлиниках по месту жительства. Для обращения необходимо записаться к участковому педиатру на прием и сдать соответствующие анализы для исключения вирусного гепатита С. При положительных результатах врач даст направление на прием к инфекционисту. Затем оформят консилиум с назначением противовирусных препаратов и отправят заявку в «Круг добра».