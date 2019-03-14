Пот градом. Чем закончился допрос главного свидетеля по делу экс-управделами правительства Алтайского края

13 марта на судебном заседании по делу бывшего управделами алтайского правительства Алексея Белобородова закончили допрос главного свидетеля обвинения — директора строительной компании «РемСтрой» Евгения Фоканова. Накануне ему вынесли приговор по этому же делу. Его рассматривали отдельно в особом порядке, так как он заключил соглашение со следствием.

Суд после приговора

Перед заседанием Фоканов был в хорошем настроении. Однако спустя несколько минут допроса он начал волноваться и обтирать лоб платком. Как и на предыдущих заседаниях, строителя часто перед ответами консультировал адвокат.

12 марта Фоканову вынесли приговор за пособничество в растрате. Строитель получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и выплатой штрафа в 300 тысяч рублей. Ранее altapress.ru сообщал, что он признал вину и внес 10 млн рублей на депозит СКР в рамках досудебного соглашения. Благодаря этому Фоканов избежал наказания по поводу дачи взятки.

На предыдущих заседаниях строитель утверждал, что построил гараж в Белокурихе для Алексея Белобородова в обмен на заключение госконтракта. 13 марта он дополнил свои показания, заявив, что экс-управделами правительства имел возможность в обход всех процедур заключить с ним контракт и влиял на своих сотрудников.

Суд над Алексеем Белобородовым. Конвой. Анна Зайкова , altapress.ru

Строительное лобби

Свидетель говорил, что Белобородов обещал лоббировать интересы «РемСтроя» в администрации края и давал указания сотрудникам «подгонять» условия аукционов так, чтобы его фирма выходила победителем.

«Все будет организовано, так он говорил», — заявил суду Фоканов.

По словам строителя, Белобородов также просил его утверждать, что за гараж в Белокурихе «РемСтрою» полностью заплатила его бывшая супруга, хотя на самом деле она внесла только третью часть суммы, а остальное компания делала за свои средства. Общая стоимость работ составила 3,5 млн рублей.

Адвокаты экс-управделами правительства пытались выяснить, почему он так рьяно обличает их подзащитного, и почему в его письменных показаниях больше подробностей, чем в устных. Фоканов отвечал, что о многих нюансах дела узнал на допросе у следователя и документов, которые он ему показывал. Защита обратила внимание суда на то, что никаких записей об этом в протоколе нет.

Суд над Алексеем Белобородовым. Адвокаты Олег Горохов и Виктор Чумаков. Анна Зайкова , altapress.ru

Признавался в мошенничестве

Кроме того, адвокаты заявили, что в показаниях Фоканова на этапе следствия (его допрашивали несколько раз) есть масса противоречий.

«Он сначала заявлял о невиновности Белобородова, затем говорил о своей непричастности к преступлениям, а то и вовсе признавался в совершении мошенничества. Алексея Федоровича даже допрашивали в качестве свидетеля», — сказал защитник Олег Горохов.

На следующих заседаниях будут допрашивать других свидетелей обвинения. Однако не исключено, что суд еще раз вернется к допросу Фоканова.

Как ранее сообщал altapress.ru, компания «РемСтрой» выполняла работы по двум госконтрактам, заключенным с администрацией края в 2013—2014 годах (реконструкция здания краевого минприроды на ул. Чкалова, 230) и в 2015 году (благоустройство территории того же здания, возведение гаража и забора). Общая стоимость работ составила почти 95 млн рублей.

Алексея Белобородова обвиняют в получении взятки лично в особо крупном размере в виде имущества и услуг имущественного характера (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (ч. 4. ст. 160 УК РФ).