Чем заняться на новогодних каникулах: стань фигуристом за 7 дней

Два тренера специально для детской и взрослой группы научат уверенно стоять на коньках, балансировать и выполнять простые упражнения в виде «ласточки», «фонариков», «приседов» и т.п.
Участие в мастер-классах бесплатное, заплатить нужно только за выход на лед или аренду коньков, если нет своих. Занятие длятся от 40 до 60 минут в зависимости от погодных условий. С первого дня посетителям мастер-класса вручат паспорт участника, где тренер будет отмечать успеваемость и посещаемость. А в завершении программы организаторы подведут итоги и наградят приятными подарками самых активных.
В этом году занятия будут проходить на новом, большом открытом катке в Парке спорта с хорошим льдом.
Расписание мастер-классов:
1 января — 12:00−13:00
2 января — 12:00−13:00
3 января — 12:00−13:00
4 января — 12:00−13:00
5 января — 12:00−13:00
6 января — 12:00−13:00
7 января — 12:00−13:00
Адрес катка:
Парк спорта А. Смертина, Ледовый комплекс «Льдинка», открытый каток, ул. Энтузиастов 12В.
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