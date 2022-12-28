Чем заняться на новогодних каникулах: стань фигуристом за 7 дней

Парк спорта А. Смертина вновь приглашает жителей города Барнаула принять участие в проекте «Стань фигуристом за 7 дней» . Уже пятый год подряд на новогодних каникулах любой желающий может прийти на бесплатные мастер-классы по катанию на коньках.

Два тренера специально для детской и взрослой группы научат уверенно стоять на коньках, балансировать и выполнять простые упражнения в виде «ласточки», «фонариков», «приседов» и т.п.

Участие в мастер-классах бесплатное, заплатить нужно только за выход на лед или аренду коньков, если нет своих. Занятие длятся от 40 до 60 минут в зависимости от погодных условий. С первого дня посетителям мастер-класса вручат паспорт участника, где тренер будет отмечать успеваемость и посещаемость. А в завершении программы организаторы подведут итоги и наградят приятными подарками самых активных.

Паспорт участника проекта. Фото предоставлено Парком спорта.

В этом году занятия будут проходить на новом, большом открытом катке в Парке спорта с хорошим льдом.

Парк спорта. Фото предоставлено Парком спорта.

Расписание мастер-классов:

1 января — 12:00−13:00

2 января — 12:00−13:00

3 января — 12:00−13:00

4 января — 12:00−13:00

5 января — 12:00−13:00

6 января — 12:00−13:00

7 января — 12:00−13:00

Адрес катка: Парк спорта А. Смертина, Ледовый комплекс «Льдинка», открытый каток, ул. Энтузиастов 12В. Следить за новостями можно в группе Вконтакте vk.com/parksporta

Проведите свои новогодние каникулы активно!