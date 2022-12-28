28 декабря
﻿
Жизнь

Чем заняться на новогодних каникулах: стань фигуристом за 7 дней

Парк спорта А. Смертина вновь приглашает жителей города Барнаула принять участие в проекте «Стань фигуристом за 7 дней». Уже пятый год подряд на новогодних каникулах любой желающий может прийти на бесплатные мастер-классы по катанию на коньках.

Парк спорта.
Парк спорта.
Фото предоставлено Парком спорта.

Два тренера специально для детской и взрослой группы научат уверенно стоять на коньках, балансировать и выполнять простые упражнения в виде «ласточки», «фонариков», «приседов» и т.п.

Участие в мастер-классах бесплатное, заплатить нужно только за выход на лед или аренду коньков, если нет своих. Занятие длятся от 40 до 60 минут в зависимости от погодных условий. С первого дня посетителям мастер-класса вручат паспорт участника, где тренер будет отмечать успеваемость и посещаемость. А в завершении программы организаторы подведут итоги и наградят приятными подарками самых активных.

Паспорт участника проекта.
Паспорт участника проекта.
Фото предоставлено Парком спорта.

В этом году занятия будут проходить на новом, большом открытом катке в Парке спорта с хорошим льдом.

Парк спорта.
Парк спорта.
Фото предоставлено Парком спорта.

Расписание мастер-классов:

1 января — 12:00−13:00

2 января — 12:00−13:00

3 января — 12:00−13:00

4 января — 12:00−13:00

5 января — 12:00−13:00

6 января — 12:00−13:00

7 января — 12:00−13:00

Адрес катка:

Парк спорта А. Смертина, Ледовый комплекс «Льдинка», открытый каток, ул. Энтузиастов 12В.

Следить за новостями можно в группе Вконтакте vk.com/parksporta

Проведите свои новогодние каникулы активно!

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость