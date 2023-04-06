6 апреля
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Жизнь

Черные гадюки проснулись в Сибири, люди в панике

Накануне жители Новосибирской области видели черных змей. Выяснилось, что это гадюки.

Змея.
Змея.
СС0

Пик их активности на территории региона начинается с поздней весны и длится до осени, пишет vn.ru.

Отличить ужа от гадюки можно по желтыми пятнами по бокам шеи сразу у головы. Окраска у гадюк разного цвета — черного, зеленоватого, серого, коричневого, и даже почти белого. Наиболее характерная — с зигзагообразной полосой по спине.

Гадюки ядовиты — поэтому приближаться к ним не рекомендуется.

Ранее огромная змея заползла на спящую женщину и обвила ее талию. Между тем змеи атаковали популярное место отдыха у россиян. Также Ранее беременные гадюки начали клубиться в Сибири.

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