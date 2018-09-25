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Чи да: что это за мем и кто такой Эдвард Бил

Популярная в социальных сетях фраза-мем «Чи да» (или «ти да») — это фирменное словечко пранкера по имени Edward Bil. У него есть канал на YouTube, и там он размещает видео своих пранков (граничащих с грубостью розыгрышей), сообщает dailyhype.ru. Рассказываем, что мем «чи да» означает и в каких ситуациях эту фразу использует Эдвард Бил.

Пранкер Эдвард Бил
Пранкер Эдвард Бил
Скрин с видео

Что означает мем «чи да»?

С вопросами «чи да?» и «чи да, или не чи?» Эдвард Бил наезжает на незнакомых людей в образе гопника. Он надевает белую кепку козырьком назад, расставляет руки и повторяет в лицо незнакомцу: «чи да, или не чи?»

Предположительно, у этой фразы нет смысла. «Чи да» должна вызвать у незнакомца недоумение, сделать так, чтобы объекту пранка было неуютно, и он каким-то образом отреагировал.

Откуда взялась фраза «чи да»?

В сети есть разные версии происхождения"чи да".

По одной из версий, «чи да» взято из осетинского языка и переводится как «кто ты?» По другой версии, «чи да» — это измененное «ты, да?»

Как употребляют мем «чи да»?

В сети мем «чи да» пишут под любыми публикациями, это пример спам-комментария. Иногда «чи-да» используют в качестве издевки или провокации.

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