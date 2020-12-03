Чиновник избежал наказания за избиение журналиста с криком «Я покажу тебе гвозди!»

Напомним, инцидент произошел 2 ноября. Под раздачу попал журналист местного издания «Свидетель» Сергей Болдырев.

«Взбешенный человек влетел в кабинет, подбежал к Сергею и несколько раз со всей силы ударил его по лицу со словами: „Я покажу тебе гвозди, я покажу тебе Кирюшу“», — ранее поведало издание.

Поводом стал комментарий журналиста в соцсетях, в котором он «высмеял» сообщение мэрии с предложением выдавать медали за ношение маски.

После нападения полиция по каким-то причинам возбудила административное дело в отношении сотрудника мэрии. Об этом рассказал сам Болдырев.

«Я считаю, что поступок тянет на уголовное дело, потому что это нападение на журналиста прямо в редакции. К тому же, не учтено обращение союза журналистов, где сказано, что это было именно нападение на сотрудника СМИ», — пояснил он свою позицию.

Медаль за ношение маски. Коронавирус. vk.com/club171199954

Чиновник объяснил нападение тем, что журналист систематически издевался над ним в соцсетях — за это и получил «две пощечины».

«Я показал, что можно сократить дистанцию с теми, кто систематически издевается над тобой в сети. Это был мой мужской ответ. Две пощечины — чтобы проучить», — отметил он.

Примечательно, что в мэрии сразу же сообщили следующее: «Уважаемые коллеги, о случае узнали из СМИ. У сотрудника сегодня официальный день отдыха».

Ранее в Забайкальском крае бизнесмен пообещал «оторвать головешку» редактору газеты за материал про поваленный ветром забор.