7 июня
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Жизнь

Чиновники нашли виновного в «ЛГБТ-танце» школьников в екатеринбургской гимназии

В Екатеринбурге уволили завуча гимназии № 12, где ученики на конкурсе исполнили скандальный танец, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

Танец в школе в Свердловской области.
Танец в школе в Свердловской области.
кадр из видео.

Напомним, школьники в черных шортиках и розовых футболках исполнили танец с элементами тверка, а затем сняли верхнюю одежду, под которой оказались портупеи.

Видео попало в соцсети и вызвало скандал. Министр образования и молодежной политики Свердловской области заявил, что руководителя лицея необходимо уволить.

Однако губернатор региона Евгений Куйвашев взял под личную защиту директора школы. В итоге виноватым оказался завуч.

«На сегодняшний день принято решение директора оставить, завуч уволена, написала заявление на увольнение», — рассказал пресс-секретарь главы города.

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