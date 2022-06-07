Чиновники нашли виновного в «ЛГБТ-танце» школьников в екатеринбургской гимназии

Напомним, школьники в черных шортиках и розовых футболках исполнили танец с элементами тверка, а затем сняли верхнюю одежду, под которой оказались портупеи.
Видео попало в соцсети и вызвало скандал. Министр образования и молодежной политики Свердловской области заявил, что руководителя лицея необходимо уволить.
Однако губернатор региона Евгений Куйвашев взял под личную защиту директора школы. В итоге виноватым оказался завуч.
«На сегодняшний день принято решение директора оставить, завуч уволена, написала заявление на увольнение», — рассказал пресс-секретарь главы города.