6 марта
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Жизнь

В два раза выросли траты на ювелирные украшения в преддверии 8 марта

Траты россиян на ювелирные украшения в преддверии Международного женского дня выросли в два раза в сравнении с первой половиной февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования «Почта банка».

Ювелирные украшения. Золото. Драгоценности.
Ювелирные украшения. Золото. Драгоценности.
CC0

В общей сумме россияне потратили более 73 млн рублей в ювелирных магазинах в предпраздничный период. Средний чек за украшения составил 13 тыс. рублей, что вдвое выше, чем в феврале.

На втором месте по количеству трат находится бытовая электроника. Средний чек на нее вырос в 1,5 раза и составил 5 тыс. рублей.

Также россияне покупали в качестве подарка цветы, билеты в музеи и на выставки, услуги салонов красоты, одежду и обувь.

Ранее барнаульские мужчины рассказали altapress.ru, сколько они готовы потратить на подарки своим девушкам к 8 марта.

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