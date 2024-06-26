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Жизнь

Число авиарейсов из Барнаула до Москвы увеличится с июля

«Аэрофлот» увеличил частоту полетов из Барнаула в Москву (аэропорт Шереметьево).

Отмечается, что с 6 июля дополнительно к ежедневному рейсу добавятся полеты четыре раза в неделю.

По вторникам, субботам и воскресеньям пассажиры смогут вылететь из Международного аэропорта Барнаул имени Германа Титова в 9:00, в четверг - в 10:45 минут.

Цена билета на одного человека начинается от 13 686 рублей.

Билеты можно купить на официальном сайте аэропорта, авиакомпании, а также во всех авиакассах региона.

Справки по телефону (3852) 54-31-00.

Ранее сообщалось, что провоз еды в ручной клади запретила российская авиакомпания.

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