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Жизнь

Число умерших от COVID-19 медиков увеличилось в пять раз за три недели

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала, что из 7,5 тыс. умерших в России от коронавируса людей, 489 человек — медицинские работники, сообщает ТАСС.

Коронавирус.
Коронавирус.
pixabay.com

Напомним, 26 мая Минздрав РФ впервые назвал количество медиков, умерших из-за COVID-19. Тогда число было в пять раз меньше — 101.

«К сожалению, более 7,5 тыс. человек на сегодняшний день погибли <…> 489 — это медицинские работники», — сказала Самойлова во время онлайн-конференции.

Согласно данным «Списка памяти», умерших медиков — 444. Однако этот проект запустили сами врачи из разных регионов страны, они публикуют данные об ушедших из жизни коллегах. Так что сложно говорить о предельной точности.

Ранее один из создателей списка, заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Москвы Алексей Эрлих, пояснил РБК, что проект не является статистикой: «Это больше про память».

Напомним, в Барнауле в ночь на 12 июня от коронавируса умер главврач Железнодорожной больницы Александр Зальцман.

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