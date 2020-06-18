Число умерших от COVID-19 медиков увеличилось в пять раз за три недели

Напомним, 26 мая Минздрав РФ впервые назвал количество медиков, умерших из-за COVID-19. Тогда число было в пять раз меньше — 101.
«К сожалению, более 7,5 тыс. человек на сегодняшний день погибли <…> 489 — это медицинские работники», — сказала Самойлова во время онлайн-конференции.
Согласно данным «Списка памяти», умерших медиков — 444. Однако этот проект запустили сами врачи из разных регионов страны, они публикуют данные об ушедших из жизни коллегах. Так что сложно говорить о предельной точности.
Ранее один из создателей списка, заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Москвы Алексей Эрлих, пояснил РБК, что проект не является статистикой: «Это больше про память».
Напомним, в Барнауле в ночь на 12 июня от коронавируса умер главврач Железнодорожной больницы Александр Зальцман.