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Коронавирус
Жизнь

Число заражений ковидом на Алтае немного снижается, смертность — на прежнем уровне

В Алтайском крае, по данным на 12 января, зарегистрировали 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 11 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Анализы, коронавирус.
Анализы, коронавирус.
архив Новоалтайской городской больницы / novoaltaysk.online

Напомним, с 24 ноября 2020 года в крае фиксировали ежедевно более 200 заболевших. С 9 января показатель впервые опустился ниже двух сотен.

На 12 января всего в крае инфицированных — 35 357 (в том числе 2 326 детей до 17 лет включительно). Выздоровели — 31 170 пациентов, из них за прошедшие сутки — 195.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 741 человек.

«Кроме этого, 1 031 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 37 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 759 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

«Развернуто 3813 коек, к кислороду имеют подключение 2299, с ИВЛ — 433. Резервных коек: 3813 — 1747 — 1031 = 1041», — добавили в оперштабе.

Вакцина. Коронавирус.
Вакцина. Коронавирус.
CC0

По типу заболевания: 393 случая — завозные (165 — из-за рубежа), 20 639 — по контакту с ранее заболевшими, 10 004 — у больных внебольничной пневмонией, 18 241 — у заболевших ОРВИ, бессимптомное течение — в 7 112 случаях.

Количество тяжелобольных — 337, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 94.

За весь период скончались 1 689 человек: из них 11 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 8, по иной причине смерти — 3). Всего от короновирусной инфекции скончались 988 человек (по иным причинам смерти — 701).

Ранее сообщали, что Алтайский край вышел на плато по заболеваемости коронавирусом.

Из новых 197 заболевших по данным на 12 января: Барнаул — 59, Бийск — 19, Рубцовск — 15, Благовещенский, Локтевский, Первомайский и Рубцовский районы — по 6, Славгород, Змеиногорский и Павловский районы — по 5, Алейск, Яровое, Бурлинский, Калманский, Новичихинский, Поспелихинский и Третьяковский районы — по 4, Белокуриха, Новоалтайск, Волчихинский, Кулундинский, Романовский, Топчихинский и Шипуновский районы — по 3, Алейский, Заринский, Немецкий национальный и Родинский районы — по 2, Егорьевский, Косихинский, Кытмановский, Табунский, Тогульский, Троицкий, Усть-Пристаньский и Хабарский район — по 1.

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