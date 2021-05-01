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Жизнь

Число жертв пандемии коронавируса в Алтайском крае близится к 3 тысячам

За сутки в Алтайском крае заразились коронавирусом 78 человек. 127 пациентов закрыли больничные. Шесть человек не справились с болезнью. Об этом 1 мая сообщил краевой оперштаб.

Врач. Доктор.
Врач. Доктор.
ССО.

В тяжелом состоянии находятся 210 пациентов, 80 из них на ИВЛ.

Всего в госпиталях с COVID-19 лечатся 818 человек и 198 с вирусной пневмонией.

В резерве находятся 590 коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае достигло 49 741 человек. Выздоровели всего 44 660 человек.

Умерло 2 973 пациента, все взрослые.

Новые случаи

  • Барнаул — 24, Бийск — 10, Рубцовск — 9,
  • Бийский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
  • Белокуриха, Камень-на-Оби, Павловский, Родинский, Третьяковский районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, Новоалтайск, Славгород, Алтайский, Егорьевский, Залесовский, Змеиногорский, Красногорский, Крутихинский, Локтевский, Первомайский, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Смоленский, Салтонский, Хабарский, Целинный, Чарышский район — по 1 заболевшему.

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