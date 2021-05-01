Число жертв пандемии коронавируса в Алтайском крае близится к 3 тысячам

За сутки в Алтайском крае заразились коронавирусом 78 человек. 127 пациентов закрыли больничные. Шесть человек не справились с болезнью. Об этом 1 мая сообщил краевой оперштаб.

В тяжелом состоянии находятся 210 пациентов, 80 из них на ИВЛ.

Всего в госпиталях с COVID-19 лечатся 818 человек и 198 с вирусной пневмонией.

В резерве находятся 590 коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае достигло 49 741 человек. Выздоровели всего 44 660 человек.

Умерло 2 973 пациента, все взрослые.

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