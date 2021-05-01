Число жертв пандемии коронавируса в Алтайском крае близится к 3 тысячам

В тяжелом состоянии находятся 210 пациентов, 80 из них на ИВЛ.
Всего в госпиталях с COVID-19 лечатся 818 человек и 198 с вирусной пневмонией.
В резерве находятся 590 коечных мест.
Общее число заболевших с начала пандемии в крае достигло 49 741 человек. Выздоровели всего 44 660 человек.
Умерло 2 973 пациента, все взрослые.
Новые случаи
- Барнаул — 24, Бийск — 10, Рубцовск — 9,
- Бийский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Белокуриха, Камень-на-Оби, Павловский, Родинский, Третьяковский районы — по 2 заболевших,
- Алейск, Новоалтайск, Славгород, Алтайский, Егорьевский, Залесовский, Змеиногорский, Красногорский, Крутихинский, Локтевский, Первомайский, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Смоленский, Салтонский, Хабарский, Целинный, Чарышский район — по 1 заболевшему.