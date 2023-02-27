27 февраля
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Жизнь

Чистый понедельник — 27 февраля. Приметы, традиции и запреты

В этом году 27 февраля начинается Великий пост. Традиционно первый его день — Чистый понедельник. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Чистота - залог здоровья.
Чистота - залог здоровья.

Приметы о погоде 27 февраля

  • Хорошая погода — к крепким морозам.
  • Облачно — быть ненастью.
  • Тетерев срывается с места и быстро перелетает поле — перед снегопадом.
  • Солнце при восходе проглянуло яркое, но вдруг его закрыли облака или возникло зарево при утренней либо вечерней заре, которая скоро прогорела, — к снегу или метели.
  • Много снега на полях — много хлеба в закромах.
Мыло. Чистота. Отключение воды.
Мыло. Чистота. Отключение воды.
СС0

Традиции Чистого понедельника

Наши предки начинали Жилявый понедельник с богослужения в церкви. Традиция сохранилась и сейчас. После утренней молитвы они возвращались домой и начинали уборку в домах.

Важно надеть чистую одежду. Рваные и грязные вещи могут отразиться на будущем, ведь материальны не только мысли.

В старину в Чистый понедельник было принято обливаться колодезной водой и ходить в баню. Самые крепкие и выносливые отправлялись к водоемам, чтобы помыться в холодной воде.

В Чистый понедельник можно заняться пересадкой комнатных растений. Считают, что в это время они хорошо укоренятся и будут активно расти.

Наши предки говорили, что всю еду, которая оставалась после Масленицы, нужно скормить птицам, домашним и бездомным животным. Выбрасывать ее ни в коем случае нельзя, чтобы не навлечь беду на близких людей.

В наши дни можно покормить проголодавшихся пернатых в парке, передать еду в приюты для бездомных собак. Самим доедать масленичные запасы нельзя.

Уборка дома.
Уборка дома.
unsplash.com

Что нельзя делать 27 февраля

  • Пребывать в праздном безделье. Одной из важных заповедей этого дня считается труд.
  • Ходить в гости. Запрет распространяется на женщин и детей, которые могут после таких походов заболеть.
  • Оставлять вечером грязную посуду. Если ее не вымыть, можно весь следующий год провести в грязи.
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