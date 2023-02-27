В этом году 27 февраля начинается Великий пост. Традиционно первый его день — Чистый понедельник. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Приметы о погоде 27 февраля

Хорошая погода — к крепким морозам.

Облачно — быть ненастью.

Тетерев срывается с места и быстро перелетает поле — перед снегопадом.

Солнце при восходе проглянуло яркое , но вдруг его закрыли облака или возникло зарево при утренней либо вечерней заре , которая скоро прогорела, — к снегу или метели.

но вдруг его закрыли облака или возникло зарево при утренней либо вечерней заре которая скоро прогорела, — к снегу или метели. Много снега на полях — много хлеба в закромах.

Мыло. Чистота. Отключение воды. СС0

Традиции Чистого понедельника

Наши предки начинали Жилявый понедельник с богослужения в церкви. Традиция сохранилась и сейчас. После утренней молитвы они возвращались домой и начинали уборку в домах.

Важно надеть чистую одежду. Рваные и грязные вещи могут отразиться на будущем, ведь материальны не только мысли.

В старину в Чистый понедельник было принято обливаться колодезной водой и ходить в баню. Самые крепкие и выносливые отправлялись к водоемам, чтобы помыться в холодной воде.

В Чистый понедельник можно заняться пересадкой комнатных растений. Считают, что в это время они хорошо укоренятся и будут активно расти.

Наши предки говорили, что всю еду, которая оставалась после Масленицы, нужно скормить птицам, домашним и бездомным животным. Выбрасывать ее ни в коем случае нельзя, чтобы не навлечь беду на близких людей.

В наши дни можно покормить проголодавшихся пернатых в парке, передать еду в приюты для бездомных собак. Самим доедать масленичные запасы нельзя.

Уборка дома. unsplash.com

Что нельзя делать 27 февраля