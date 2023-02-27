Приметы о погоде 27 февраля
- Хорошая погода — к крепким морозам.
- Облачно — быть ненастью.
- Тетерев срывается с места и быстро перелетает поле — перед снегопадом.
- Солнце при восходе проглянуло яркое, но вдруг его закрыли облака или возникло зарево при утренней либо вечерней заре, которая скоро прогорела, — к снегу или метели.
- Много снега на полях — много хлеба в закромах.
Традиции Чистого понедельника
Наши предки начинали Жилявый понедельник с богослужения в церкви. Традиция сохранилась и сейчас. После утренней молитвы они возвращались домой и начинали уборку в домах.
Важно надеть чистую одежду. Рваные и грязные вещи могут отразиться на будущем, ведь материальны не только мысли.
В старину в Чистый понедельник было принято обливаться колодезной водой и ходить в баню. Самые крепкие и выносливые отправлялись к водоемам, чтобы помыться в холодной воде.
В Чистый понедельник можно заняться пересадкой комнатных растений. Считают, что в это время они хорошо укоренятся и будут активно расти.
Наши предки говорили, что всю еду, которая оставалась после Масленицы, нужно скормить птицам, домашним и бездомным животным. Выбрасывать ее ни в коем случае нельзя, чтобы не навлечь беду на близких людей.
В наши дни можно покормить проголодавшихся пернатых в парке, передать еду в приюты для бездомных собак. Самим доедать масленичные запасы нельзя.
Что нельзя делать 27 февраля
- Пребывать в праздном безделье. Одной из важных заповедей этого дня считается труд.
- Ходить в гости. Запрет распространяется на женщин и детей, которые могут после таких походов заболеть.
- Оставлять вечером грязную посуду. Если ее не вымыть, можно весь следующий год провести в грязи.