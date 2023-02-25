Традиции 25 февраля
Раньше крестьяне выставляли зерно на утренний мороз. Оно предназначалось для посева, а затем его заносили в теплое место. После такого обряда семена давали лучший урожай. Люди верили, что таким образом оно заряжается божьей силой.
Также на мороз выносили пряжу и лён, чтобы иметь ровные, чистые и белые нитки и мотки.
В нарде день «Мелетея и Алексея» называли рыбным днем. На ужин было принято подавать пироги-расстегаи с рыбной начинкой.
В Алексеев день важно очистить пространство в доме: избавиться от старых вещей и постирать грязное белье.
С утра стоит принять в душ и надеть свежую одежду.
Что нельзя делать в Алексеев день
- нельзя есть мясные продукты. Желательно отдать наибольшее предпочтение рыбе, а также овощам и фруктам;
- не стоит новые дела — приведет к неудачному их старту и скорому провалу;
- нельзя отправляться в дальнюю дорогу — пути встретятся препятствия;
- не нужно надевать старые вещи, дряхлые, с потертостями — проблемы из прошлого могут вернуться в вашу жизнь.
- нельзя скандалить, отчитывать, ссориться, ругаться — к затяжному конфликту, который принесет много сложностей;
- нельзя обманывать и преувеличивать — самому в скором времени быть обманутым;
- нельзя держать дом в беспорядке, особенно если ожидать гостей, которым, кстати, также в этот день нельзя отказывать в гостеприимстве;
Приметы 25 февраля
- Холодный день — март будет теплым, весна придет рано.
- Воробьи расчирикались — к оттепели.
- Звезды красноватого оттенка — к вьюге.
- Иней ночью — днем будет снегопад.
- Туман — к дождливому лету.
- Холодный и сухой день — август будет жарким.
- Вьюга — летом будут часто идти дожди.
- Утром на окнах появился иней — погода переменится на противоположную.