25 февраля
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Жизнь

Что нельзя делать в Алексеев день — приметы и традиции 25 февраля

25 февраля православная церковь чтит память Алексия Чудотворца, государственного деятеля, жившего в XIV веке. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Иней. Птицы мерзнут зимой.
Иней. Птицы мерзнут зимой.
СС0

Традиции 25 февраля

Раньше крестьяне выставляли зерно на утренний мороз. Оно предназначалось для посева, а затем его заносили в теплое место. После такого обряда семена давали лучший урожай. Люди верили, что таким образом оно заряжается божьей силой.

Также на мороз выносили пряжу и лён, чтобы иметь ровные, чистые и белые нитки и мотки.

В нарде день «Мелетея и Алексея» называли рыбным днем. На ужин было принято подавать пироги-расстегаи с рыбной начинкой.

В Алексеев день важно очистить пространство в доме: избавиться от старых вещей и постирать грязное белье.

С утра стоит принять в душ и надеть свежую одежду.

Потепление зимой.
Потепление зимой.
СС0

Что нельзя делать в Алексеев день

  • нельзя есть мясные продукты. Желательно отдать наибольшее предпочтение рыбе, а также овощам и фруктам;
  • не стоит новые дела — приведет к неудачному их старту и скорому провалу;
  • нельзя отправляться в дальнюю дорогу — пути встретятся препятствия;
  • не нужно надевать старые вещи, дряхлые, с потертостями — проблемы из прошлого могут вернуться в вашу жизнь.
  • нельзя скандалить, отчитывать, ссориться, ругаться — к затяжному конфликту, который принесет много сложностей;
  • нельзя обманывать и преувеличивать — самому в скором времени быть обманутым;
  • нельзя держать дом в беспорядке, особенно если ожидать гостей, которым, кстати, также в этот день нельзя отказывать в гостеприимстве;
Окно. Зима.
Окно. Зима.
СС0

Приметы 25 февраля

  • Холодный день — март будет теплым, весна придет рано.
  • Воробьи расчирикались — к оттепели.
  • Звезды красноватого оттенка — к вьюге.
  • Иней ночью — днем будет снегопад.
  • Туман — к дождливому лету.
  • Холодный и сухой день — август будет жарким.
  • Вьюга — летом будут часто идти дожди.
  • Утром на окнах появился иней — погода переменится на противоположную.
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