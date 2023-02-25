25 февраля православная церковь чтит память Алексия Чудотворца, государственного деятеля, жившего в XIV веке. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции 25 февраля

Раньше крестьяне выставляли зерно на утренний мороз. Оно предназначалось для посева, а затем его заносили в теплое место. После такого обряда семена давали лучший урожай. Люди верили, что таким образом оно заряжается божьей силой.

Также на мороз выносили пряжу и лён, чтобы иметь ровные, чистые и белые нитки и мотки.

В нарде день «Мелетея и Алексея» называли рыбным днем. На ужин было принято подавать пироги-расстегаи с рыбной начинкой.

В Алексеев день важно очистить пространство в доме: избавиться от старых вещей и постирать грязное белье.

С утра стоит принять в душ и надеть свежую одежду.

Потепление зимой. СС0

Что нельзя делать в Алексеев день

нельзя есть мясные продукты. Желательно отдать наибольшее предпочтение рыбе , а также овощам и фруктам;

а также овощам и фруктам; не стоит новые дела — приведет к неудачному их старту и скорому провалу;

нельзя отправляться в дальнюю дорогу — пути встретятся препятствия;

не нужно надевать старые вещи , дряхлые , с потертостями — проблемы из прошлого могут вернуться в вашу жизнь.

дряхлые с потертостями — проблемы из прошлого могут вернуться в вашу жизнь. нельзя скандалить , отчитывать , ссориться , ругаться — к затяжному конфликту , который принесет много сложностей;

отчитывать ссориться ругаться — к затяжному конфликту который принесет много сложностей; нельзя обманывать и преувеличивать — самому в скором времени быть обманутым;

нельзя держать дом в беспорядке , особенно если ожидать гостей , которым , кстати , также в этот день нельзя отказывать в гостеприимстве;

Окно. Зима. СС0

Приметы 25 февраля