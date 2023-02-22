22 февраля
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Жизнь

Что нельзя делать в Лаптев день — приметы и традиции 22 февраля

22 февраля с давних пор на Руси отмечают Лаптев день. Церковный календарь призывает православных в этот день вспоминать о мученике Никифоре и преподобном Панкратии Печерском. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Потепление зимой.
Потепление зимой.
СС0

Торжество еще зовется Панкратий-лапотник, день Панкратия, Никифора и Панкратия. Говорили, что на Панкрата хлеб скуден, и наступает время лаптей. Пока нет сельскохозяйственных работ, можно было всей семье целый день посвятить изготовлению обуви.

Приметы в Лаптев день

  • если спустя неделю после этого дня на улице холод, скоро ждать мартовского тепла. Причем первый месяц весны будет особенно;
  • ночью хорошо были видны звезды на небе — ждать потепления;
  • алый закат — скоро снежная буря;
  • днем холодно — значит этой зимой холодов уже не стоит ждать;
  • если начать любое лечение в этот день, оно точно поможет избавиться от болезни;
  • любой сон, который приходит в ночь на 22 февраля, — вещий.
Окно. Зима.
Окно. Зима.
СС0

Традиции в день Панкратия

Раньше в этот праздник мужчины собирали детей, чтобы учить их премудростям. Например, выполнять лапти. Благодаря этому ребята начинали быстро зарабатывать на хлеб.

В день Панкратия принято заниматься домашними делами: сделать идеальную уборку, все починить, смазать и поменять.

Согласно поверьям, если 22 февраля взяться за здоровье, легче будет избавиться от болезней. Раньше в день Панкратия часто приходили к знахарям и лекарям за помощью.

Лапти, которые плели на Никифора, становились семейным оберегом, который приносил счастье и здоровье. Их вешали возле входной двери, либо у ворот дома.

На какое-то время хорошие лапти выносили на мороз, чтобы они прошли обряд закаливания, после чего отправляли на хранение в теплое место. В народе считали, что так можно было улучшить предстоящий урожай.

Если дети в семье собирались в дальнее путешествие, родители помогали защитить чадо. Матери дочкам, а отцы — сыновьям дарили свои ношеные лапти, чтобы те защищали их в пути родительской энергией.

Иней. Птицы мерзнут зимой.
Иней. Птицы мерзнут зимой.
СС0

Что нельзя делать 22 февраля

  • лучше не витать в облаках, чтобы задуманное исполнилось;
  • запрещено поднимать деньги с земли, чтобы не потерять достаток;
  • предки старались не ронять на дорогу мусор, боясь за благосостояние;
  • если оставить книгу открытой, то приобретенные знания могут улетучиться.
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