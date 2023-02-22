Торжество еще зовется Панкратий-лапотник, день Панкратия, Никифора и Панкратия. Говорили, что на Панкрата хлеб скуден, и наступает время лаптей. Пока нет сельскохозяйственных работ, можно было всей семье целый день посвятить изготовлению обуви.
Приметы в Лаптев день
- если спустя неделю после этого дня на улице холод, скоро ждать мартовского тепла. Причем первый месяц весны будет особенно;
- ночью хорошо были видны звезды на небе — ждать потепления;
- алый закат — скоро снежная буря;
- днем холодно — значит этой зимой холодов уже не стоит ждать;
- если начать любое лечение в этот день, оно точно поможет избавиться от болезни;
- любой сон, который приходит в ночь на 22 февраля, — вещий.
Традиции в день Панкратия
Раньше в этот праздник мужчины собирали детей, чтобы учить их премудростям. Например, выполнять лапти. Благодаря этому ребята начинали быстро зарабатывать на хлеб.
В день Панкратия принято заниматься домашними делами: сделать идеальную уборку, все починить, смазать и поменять.
Согласно поверьям, если 22 февраля взяться за здоровье, легче будет избавиться от болезней. Раньше в день Панкратия часто приходили к знахарям и лекарям за помощью.
Лапти, которые плели на Никифора, становились семейным оберегом, который приносил счастье и здоровье. Их вешали возле входной двери, либо у ворот дома.
На какое-то время хорошие лапти выносили на мороз, чтобы они прошли обряд закаливания, после чего отправляли на хранение в теплое место. В народе считали, что так можно было улучшить предстоящий урожай.
Если дети в семье собирались в дальнее путешествие, родители помогали защитить чадо. Матери дочкам, а отцы — сыновьям дарили свои ношеные лапти, чтобы те защищали их в пути родительской энергией.
Что нельзя делать 22 февраля
- лучше не витать в облаках, чтобы задуманное исполнилось;
- запрещено поднимать деньги с земли, чтобы не потерять достаток;
- предки старались не ронять на дорогу мусор, боясь за благосостояние;
- если оставить книгу открытой, то приобретенные знания могут улетучиться.