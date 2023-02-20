20 февраля
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Жизнь

Что запрещено делать в день Могущницы — приметы и традиции 20 февраля

20 февраля по церковному календарю отмечают день монаха Луки Елладского или праздник Могущницы. О приметах, традициях и запретах этого дня рассказывает Altapress.ru.

Зима.
Зима.
unsplash.com

Название Могущница пошло от травы-лапчатки с крестообразными листиками. Считалось, что 20 февраля она приобретает необыкновенную силу и является более действенной.

Приметы Луки Елладского

  • облака синего цвета — к теплой погоде;
  • снег тает с северной стороны — к теплому лету;
  • в полдень подул ветер — яровые хорошо уродятся;
  • красный закат — к порывистым, холодным ветрам и сырому лету.
Зима.
Зима.
unsplash.com

Традиции в праздник Могущницы

Раньше верили, что растения совершают чудеса. К ним относились, как к живым существам. Наши предки считали, что травы переходят с места на место, принимают облик зверей и птиц, исчезают и разговаривают.

В этот день собирали растения в заповедных местах, доступ к которым был только у избранных.

Яйцо считали основой жизни, символом рождения и смерти. Чтобы выгнать недуг или убрать порчу, яйцо катали по телу с ног до головы. Затем его разбивали. Ритуал сопровождался специальными заговорами.

Зима.
Зима.
unsplash.com

Что нельзя делать 20 февраля

  • нельзя ссориться, ругаться, оскорблять близких и таить в себе обиды;
  • не стоит женщинам носить одежду зелёного цвета — это к неприятностям и болезни;
  • не нужно жадничать;
  • нельзя трапезничать одному. Иначе можно провести весь год в одиночестве.

Рекомендуется испечь пироги с луком. Часть съесть самостоятельно, а часть раздать нуждающимся. Так в доме всегда будет царить порядок и достаток.

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