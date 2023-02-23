23 февраля церковь отмечает день памяти священномученика Харалампия (Харлампия) Магнезийского и преподобного Прохора Печерского. День поворотный: зима уверенно отступает, в воздухе пахнет весной. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Приметы 23 февраля

Если в этот день человек умер не своей смертью , то люди верили , что это проказничает нечистая сила. По народным поверьям , погибший человек совершил в своей жизни какой-то страшный грех , потому что праведника ни водяной , ни леший не могут тронуть.

то люди верили что это проказничает нечистая сила. По народным поверьям погибший человек совершил в своей жизни какой-то страшный грех потому что праведника ни водяной ни леший не могут тронуть. На Прохора старались не есть раков , рыбу и другие морепродукты. Считалось , что можно тяжело заболеть.

рыбу и другие морепродукты. Считалось что можно тяжело заболеть. Мужчинам в этот день лучше отказаться от физической работы , потому что ничего получаться не будет.

потому что ничего получаться не будет. Любимому нельзя дарить на 23 февраля носки и часы , в противном случае вы скоро расстанетесь.

в противном случае вы скоро расстанетесь. Считалось , что начатое в этот день дело завершится удачно.

Капель. Весна. unsplash.com

Традиции предков на Прохора Весновея

В селах в этот день мужики собирались на сход, чтобы выслушать доклады старост и решить, оставить старых или избрать новых.

Кроме старосты на селе ежегодно выбирались растратчики, которые между поселянами распределяли подати и повинности, в зависимости от благосостояния каждой семьи.

Ещё выбирался десятник. Он разносил повестки, собирал сход, вызывал крестьян для беседы к старосте. Должность эта была хлопотной и неблагодарной, поэтому желающих добровольно ее занять не было.

Тогда был принят закон, что должность десятника будут занимать все сельские мужики по очереди (каждые полгода десятник переизбирался). На практике же эту должность занимали в основном молодые люди, у которых не было денег, чтобы откупиться от неприятных обязанностей.

Выбирали также сборщика податей, сельского писаря, сторожа для сельской лавки.

Капель. Весна. unsplash.com

Что нельзя делать на Прохора Весновея