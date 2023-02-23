Приметы 23 февраля
- Если в этот день человек умер не своей смертью, то люди верили, что это проказничает нечистая сила. По народным поверьям, погибший человек совершил в своей жизни какой-то страшный грех, потому что праведника ни водяной, ни леший не могут тронуть.
- На Прохора старались не есть раков, рыбу и другие морепродукты. Считалось, что можно тяжело заболеть.
- Мужчинам в этот день лучше отказаться от физической работы, потому что ничего получаться не будет.
- Любимому нельзя дарить на 23 февраля носки и часы, в противном случае вы скоро расстанетесь.
- Считалось, что начатое в этот день дело завершится удачно.
Традиции предков на Прохора Весновея
В селах в этот день мужики собирались на сход, чтобы выслушать доклады старост и решить, оставить старых или избрать новых.
Кроме старосты на селе ежегодно выбирались растратчики, которые между поселянами распределяли подати и повинности, в зависимости от благосостояния каждой семьи.
Ещё выбирался десятник. Он разносил повестки, собирал сход, вызывал крестьян для беседы к старосте. Должность эта была хлопотной и неблагодарной, поэтому желающих добровольно ее занять не было.
Тогда был принят закон, что должность десятника будут занимать все сельские мужики по очереди (каждые полгода десятник переизбирался). На практике же эту должность занимали в основном молодые люди, у которых не было денег, чтобы откупиться от неприятных обязанностей.
Выбирали также сборщика податей, сельского писаря, сторожа для сельской лавки.
Что нельзя делать на Прохора Весновея
- запрещено ругаться, материться, сквернословить;
- в Прохоров день нежелательно работать мужчинам, если это не обязательная работа по графику;
- женщинам нельзя дарить мужчинам часы и ножи — к разрыву отношений, расколу в семье, расставанию или разводу;
- запрещено одалживать хлеб и соль — к проблемам с финансами, нищете и голоду;
- не нужно в этот день никому рассказывать о своей семье — могут сглазить, начнутся ссоры с родными;
- есть рыбу и морепродукты — к болезни;
- свадьбу в этот день тоже играть не стоит — к скорому расставанию молодоженов;
- нельзя трясти и звенеть мелочью — к бедности;
- не рекомендуется дарить сыну шерстяные носки — будет в доме редко появляться, загуляет и забудет отчий дом.
- старайтесь не бояться или пугаться, иначе весь год пройдёт в боязни и робости.