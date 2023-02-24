24 февраля
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Жизнь

Что категорически запрещено делать 24 февраля — приметы и традиции на Власьев день

24 февраля в народе почитают Власия Севастийского — христианского святого, покровителя домашних животных. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого праздника.

Зима. Рассвет.
Зима. Рассвет.
unsplash.com

Традиции 24 февраля

Предки в этот день почитали святого Власия как покровителя рогатого скота. Иконы с его изображением устанавливали в хлевах и коровниках.

Также в этот день делали обереги. С животного срезали клок шерсти и плели из нее разные предметы, чаще всего пояса.

Домашним животным в этот день давали лучшие корма, ухаживали за ними, убирали в хлевах.

В церковь приносили специально испеченные караваи ржаного хлеба, которые освящали крещенской водой. Вернувшись домой, хозяйки кормили таким хлебом всех домашних животных.

Ещё крестьяне приносили в церковь коровье масло и клали его перед образом святого. В связи с этой традицией появилась даже интересная поговорка: «У Власия даже борода в масле».

Этот праздник хорош для обильного семейного торжества. Нужно накрыть стол с мясными блюдами — свининой, телятиной… Если позовете к столу друзей или родственников, то привлечете к себе благосостояние.

Зима. Капель.
Зима. Капель.
unsplash.com

Что нельзя делать на День святого Власия

  • категорически нельзя спать ногами к двери — предки верили, что человек после этого может не проснуться;
  • нельзя работать, иначе можно навлечь на себя несчастия;
  • если обидеть питомцев или скотину, можно попасть в неприятности;
  • не стоит отставлять на столе пустую посуду — семья лишится достатка;
  • не нужно стучать по столу — придет беда в дом;
  • лучше не оставлять нож на столе — может произойти сильная ссора;
  • не выносить мусор после захода солнца — можно потерять с ним все деньги;
  • чтобы темные силы не проникали в дом, нужно держать открытыми двери и окна на протяжении долгого времени.

Приметы 24 февраля

  • много снега — скоро наступит весна, а в мае будет много зелени;
  • на улице оттепель — морозов больше не будет;
  • много длинных сосулек — весна будет поздняя;
  • гром — к сильным ветрам;
  • птицы ведут себя беспокойно — к морозам.
Зима. Капель.
Зима. Капель.
unsplash.com
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