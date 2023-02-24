24 февраля в народе почитают Власия Севастийского — христианского святого, покровителя домашних животных. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого праздника.

Традиции 24 февраля

Предки в этот день почитали святого Власия как покровителя рогатого скота. Иконы с его изображением устанавливали в хлевах и коровниках.

Также в этот день делали обереги. С животного срезали клок шерсти и плели из нее разные предметы, чаще всего пояса.

Домашним животным в этот день давали лучшие корма, ухаживали за ними, убирали в хлевах.

В церковь приносили специально испеченные караваи ржаного хлеба, которые освящали крещенской водой. Вернувшись домой, хозяйки кормили таким хлебом всех домашних животных.

Ещё крестьяне приносили в церковь коровье масло и клали его перед образом святого. В связи с этой традицией появилась даже интересная поговорка: «У Власия даже борода в масле».

Этот праздник хорош для обильного семейного торжества. Нужно накрыть стол с мясными блюдами — свининой, телятиной… Если позовете к столу друзей или родственников, то привлечете к себе благосостояние.

Зима. Капель. unsplash.com

Что нельзя делать на День святого Власия

категорически нельзя спать ногами к двери — предки верили , что человек после этого может не проснуться;

что человек после этого может не проснуться; нельзя работать , иначе можно навлечь на себя несчастия;

иначе можно навлечь на себя несчастия; если обидеть питомцев или скотину , можно попасть в неприятности;

можно попасть в неприятности; не стоит отставлять на столе пустую посуду — семья лишится достатка;

не нужно стучать по столу — придет беда в дом;

лучше не оставлять нож на столе — может произойти сильная ссора;

не выносить мусор после захода солнца — можно потерять с ним все деньги;

чтобы темные силы не проникали в дом , нужно держать открытыми двери и окна на протяжении долгого времени.

Приметы 24 февраля

много снега — скоро наступит весна , а в мае будет много зелени;

а в мае будет много зелени; на улице оттепель — морозов больше не будет;

много длинных сосулек — весна будет поздняя;

гром — к сильным ветрам;

птицы ведут себя беспокойно — к морозам.