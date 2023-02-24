Традиции 24 февраля
Предки в этот день почитали святого Власия как покровителя рогатого скота. Иконы с его изображением устанавливали в хлевах и коровниках.
Также в этот день делали обереги. С животного срезали клок шерсти и плели из нее разные предметы, чаще всего пояса.
Домашним животным в этот день давали лучшие корма, ухаживали за ними, убирали в хлевах.
В церковь приносили специально испеченные караваи ржаного хлеба, которые освящали крещенской водой. Вернувшись домой, хозяйки кормили таким хлебом всех домашних животных.
Ещё крестьяне приносили в церковь коровье масло и клали его перед образом святого. В связи с этой традицией появилась даже интересная поговорка: «У Власия даже борода в масле».
Этот праздник хорош для обильного семейного торжества. Нужно накрыть стол с мясными блюдами — свининой, телятиной… Если позовете к столу друзей или родственников, то привлечете к себе благосостояние.
Что нельзя делать на День святого Власия
- категорически нельзя спать ногами к двери — предки верили, что человек после этого может не проснуться;
- нельзя работать, иначе можно навлечь на себя несчастия;
- если обидеть питомцев или скотину, можно попасть в неприятности;
- не стоит отставлять на столе пустую посуду — семья лишится достатка;
- не нужно стучать по столу — придет беда в дом;
- лучше не оставлять нож на столе — может произойти сильная ссора;
- не выносить мусор после захода солнца — можно потерять с ним все деньги;
- чтобы темные силы не проникали в дом, нужно держать открытыми двери и окна на протяжении долгого времени.
Приметы 24 февраля
- много снега — скоро наступит весна, а в мае будет много зелени;
- на улице оттепель — морозов больше не будет;
- много длинных сосулек — весна будет поздняя;
- гром — к сильным ветрам;
- птицы ведут себя беспокойно — к морозам.