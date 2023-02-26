26 февраля
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Жизнь

Что запрещено делать в Мартынов день. Приметы и традиции на 26 февраля

26 февраля православные вспоминают Мартиниана Палестинского. В народе этот день также называют Светлым или Мартыновым. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого праздника.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Традиции Мартынова дня

В этот день молятся святому, который считается укротителем страсти и желания. Возносятся для того, чтобы устоять перед соблазнами или же, чтобы муж/жена были верными, не поддавались соблазнам на стороне, для укрепления семьи.

Также Мартиниану молятся о защите от огня, ожогов, пожаров или исцелении от ожогов.

В старину ночью выходили на улицу и окликали звезды — такой ритуал должен подарить хорошее зрение.

Проводят уборку. Не только в доме, но и в голове. Сегодня стоит разложить все по полочкам, выкинуть из головы плохие мысли.

Хороший день для денег. Считается, что сегодня нужно решать финансовые вопросы. А вот от крупных покупок лучше воздержаться, чтобы год прошел с деньгами.

Прекрасный день для работы. Если у вас есть дела, которые нужно закончить или начать, которые вас долго ждут — сегодня тот самый день, когда нужно к ним приступить. Работа будет благоприятной и удачной.

Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Запреты 26 февраля

  • нельзя ругаться, ссориться, вступать в конфликты. Примирение после этого долго не наступит, может значительно подпортить многие дела;
  • не стоит отказывать в подаянии нищим, в помощи нуждающимся и просто в просьбах — можно встать на черную полосу жизни;
  • не нужно заниматься рукоделиями, прясть, вязать, вышивать — к болезням глаз;
  • не стоит стричься, завиваться, окрашивать волосы, делать прическу — волосы будут плохо расти;
  • не рекомендуется этот вечер проводить в полном одиночестве. Чтобы в жизни был мир, благополучие и счастье, стоит пригласить гостей, сходить в гости или просто в людное место, встретиться с друзьями. Особенно стоит обратить внимание на встречу со своими старыми друзьями, с которыми вы давно не виделись.
Зима. Снег.
Зима. Снег.
СС0

Приметы 26 февраля

  • тепло и тает снег — весна ранняя и теплая;
  • пасмурный и прохладный день — весна окажется холодной и будет продолжаться долго;
  • синички распелись — к ранней весне;
  • холодный день — лето будет жарким и засушливым;
  • животные чихают — погода переменится;
  • небо затянуло тучами — к оттепели;
  • отчетливо видны солнечные лучи — ближайшие дни будут ясными, но морозными.
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