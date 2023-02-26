Что запрещено делать в Мартынов день. Приметы и традиции на 26 февраля

26 февраля православные вспоминают Мартиниана Палестинского. В народе этот день также называют Светлым или Мартыновым. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого праздника.

Традиции Мартынова дня

В этот день молятся святому, который считается укротителем страсти и желания. Возносятся для того, чтобы устоять перед соблазнами или же, чтобы муж/жена были верными, не поддавались соблазнам на стороне, для укрепления семьи.

Также Мартиниану молятся о защите от огня, ожогов, пожаров или исцелении от ожогов.

В старину ночью выходили на улицу и окликали звезды — такой ритуал должен подарить хорошее зрение.

Проводят уборку. Не только в доме, но и в голове. Сегодня стоит разложить все по полочкам, выкинуть из головы плохие мысли.

Хороший день для денег. Считается, что сегодня нужно решать финансовые вопросы. А вот от крупных покупок лучше воздержаться, чтобы год прошел с деньгами.

Прекрасный день для работы. Если у вас есть дела, которые нужно закончить или начать, которые вас долго ждут — сегодня тот самый день, когда нужно к ним приступить. Работа будет благоприятной и удачной.

Зима. Снег. СС0

Запреты 26 февраля

нельзя ругаться , ссориться , вступать в конфликты. Примирение после этого долго не наступит , может значительно подпортить многие дела;

ссориться вступать в конфликты. Примирение после этого долго не наступит может значительно подпортить многие дела; не стоит отказывать в подаянии нищим , в помощи нуждающимся и просто в просьбах — можно встать на черную полосу жизни;

в помощи нуждающимся и просто в просьбах — можно встать на черную полосу жизни; не нужно заниматься рукоделиями , прясть , вязать , вышивать — к болезням глаз;

прясть вязать вышивать — к болезням глаз; не стоит стричься , завиваться , окрашивать волосы , делать прическу — волосы будут плохо расти;

завиваться окрашивать волосы делать прическу — волосы будут плохо расти; не рекомендуется этот вечер проводить в полном одиночестве. Чтобы в жизни был мир , благополучие и счастье , стоит пригласить гостей , сходить в гости или просто в людное место , встретиться с друзьями. Особенно стоит обратить внимание на встречу со своими старыми друзьями , с которыми вы давно не виделись.

Зима. Снег. СС0

Приметы 26 февраля