Чистота залог невроза: барнаульцы стояли в пробке из-за мытья отбойников на мосту

Барнаульцы остались недовольны тем, что рабочих отправили мыть отбойники на Старом мосту в самое неподходящее время.
В результате образовалась пробка больше трех км.
По данным карты "2ГИС" затор уже устранен.
Скриншот.
2ГИС
Утром 2 июня на Старом мосту образовалась огромная пробка, сообщает "В курсе 22".
Барнаульцы остались недовольны тем, что рабочих отправили мыть отбойники на Старом мосту в самое неподходящее время.
В результате образовалась пробка больше трех км.
По данным карты "2ГИС" затор уже устранен.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter