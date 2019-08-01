Что изменится в жизни россиян в августе

В августе жителей России традиционно ждут законодательные новинки: индексация пенсий, упрощение сделок с долевой недвижимостью, ипотечные каникулы и другие нововведения.

Пенсии

С 1 августа впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров.

Средний размер увеличения пенсии в Алтайском крае составит 153 рубля 40 копеек. Прибавка будет рассчитываться индивидуально, исходя из количества пенсионных баллов, заработанных конкретным человеком за предыдущий год.

Перерасчет ждет только тех, кто получает страховые пенсии по старости и по инвалидности, если работодатели в 2018 году уплачивали за них страховые взносы.

Страховка от ЧС

С 4 августа в силу вступает закон о страховании недвижимости от чрезвычайных случаев. Такой пункт появится в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. Страховые риски (техногенные или природные бедствия и т.д.) будут устанавливать на уровне регионов.

Сейчас компенсации в случае природных бедствий и коммунальных аварий выплачиваются за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов. Новый закон позволит переложить часть нагрузки на страховщиков — в платежках будет предложено внести добровольный страховой взнос вместе с оплатой коммунальных услуг, уточняют «Известия».

Недвижимость без нотариуса

С 1 августа можно будет заключить некоторые сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимость без нотариального удостоверения.

Отмена нотариального заверения позволит значительно сэкономить. При этом возможность нотариально оформить сделку по желанию останется.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Регистрация авто в салоне

С 4 августа зарегистрировать новое транспортное средство в России можно будет через производителей или прямо в фирменном автосалоне, минуя визит Госавтоинспекцию.

Услуга будет платной. Те, кто не захотят платить дилеру, смогут, как и раньше зарегистрировать авто в ГИБДД.

Кроме того, изменится порядок изготовления номерных знаков: этим займутся частные компании под контролем МВД. Назначать сочетания цифр и букв по-прежнему будут в ГИБДД, добавляет РБК.

Отмена «зарплатного рабства»

С 6 августа работодателей за отказ сотруднику в выборе банка для зарплатной карты ждет административная ответственность.

Для физлиц штраф составит от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Сам закон, по которому сотрудники имеют право выбирать, на какой счет им будет начисляться зарплата, действует еще с 2014 года. Ответственность вводится впервые.

Ветхое жилье оставят без счетчиков

С 6 августа счетчики газа, света, воды и тепла можно будет не устанавливать в домах под снос, а также там, где износ основных конструктивных элементов превышает 70%, и которые включены в программу капитального ремонта, пишет «МК».

Аварийный дом на ул. Петра Сухова , 83 в Барнауле. Анна Зайкова

Ипотечные каникулы

С 1 августа для внесения изменений в записи единый государственный реестр недвижимости при оформлении ипотечных каникул не нужно будет платить госпошлину.



Паузу в выплате кредита могут брать граждане, которых признали безработными, инвалидами или временно нетрудоспособными на срок более 2 месяцев. Общая сумма по процентам при этом увеличится. Полученная материальная выгода освобождается от НДФЛ.

Рассчитывать на ипотечные каникулы смогут только те, чей кредит не превышает 15 млн рублей.

Нельзя мешать врачам

С 6 августа в административном и уголовном кодексах начнут действовать поправки, которые предусматривают ответственность за попытки помешать работе медиков.

Воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медработника, если это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью пациента, будут наказывать лишением свободы на срок до двух лет, уточняет «Парламентская газета». То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть пациента, будет наказываться лишением свободы на срок до четырёх лет.

Если воспрепятствования врачам не содержат уголовного состава, штраф составит от четырёх до пяти тысяч рублей.

Также повышаются меры ответственности для водителей за отказ пропустить машину скорой помощи. За это начнут штрафовать на сумму до пяти тысяч рублей либо лишать прав на срок до одного года. Если в результате случившегося умер пациент, то водителю будет грозить лишение свободы на срок до четырёх лет.

«Скорая помощь». Михаил Хаустов

Ужесточение наказания за подделку документов

Изготовителям поддельных паспортов и других удостоверений личности будет грозить три года тюрьмы вместо сейчас предусмотренных двух лет. Вводятся также наказания за приобретение, хранение и перевозку подложных официальных документов — до одного года лишения свободы либо принудительные работы на тот же срок.

Штрафы за предоставление ложных данных для получения паспорта (в том числе заграничного) или другого документа, удостоверяющего личность, увеличатся. Граждане должны будут заплатить от трёх до пяти тысяч рублей, должностные лица — от пяти до десяти тысяч рублей.

Нормы провоза фруктов и цветов

С 19 августа в Россию можно будет ввезти (это касается и почтовых отправлений) без фитосанитарных документов до 5 кг фруктов или овощей и не более трех букетов цветов (по 15 цветков в каждом).

Требования к складам спиртного

С 22 августа начнут работать новые требования к хранению алкоголя для производителей и оптовой торговли. Склад должен быть изолирован стенами от других помещений и иметь сквозные проходы. В нем обязательны термометры и измерители уровня влажности воздуха.

Новые права налоговиков

С 6 августа ФНС получит новые полномочия для выявления организаторов незаконных лотерей. Налоговики смогут проводить контрольные закупки для выявления организаторов незаконных азартных игр.

Эти закупки позволят выявлять также сайты, используемые для такой деятельности.

В Барнауле полиция «накрыла» подпольное казино. 22.mvd.ru

Ревизия чиновничьих счетов

С 6 августа Генпрокуратура сможет запрашивать в банках и уполномоченных органах других государств информацию о наличии у чиновников счетов в иностранных кредитных организациях.

«Дальневосточный гектар» расширят

С 1 августа земли в рамках программы «Дальневосточный гектар» начнут выдавать в Бурятии и Забайкальском крае.